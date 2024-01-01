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Узбекистан - Иран 10 Октября прямая трансляция

10 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 1. 3-й тур
Узбекистан
Иран

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Узбекистан - Иран, которое состоится 10 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 1. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Узбекистан
Иран
Главные тренеры
Словения Сречко Катанец
Иран Амир Галенои
История личных встреч
11.06.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа E. 6-й тур Иран0 : 0Узбекистан
21.11.2023 ЧМ-2026 — Азия Группа E. 2-й тур Узбекистан2 : 2Иран
20.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Узбекистан0 : 1Иран
08.10.2020 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Узбекистан1 : 2Иран
11.09.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Узбекистан0 : 1Иран
19.05.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Иран1 : 0Узбекистан
12.06.2017 ЧМ-2018 - Азия Группа A. 8-й тур Иран2 : 0Узбекистан
06.10.2016 ЧМ-2018 - Азия Группа A. 3-й тур Узбекистан0 : 1Иран
11.06.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Узбекистан0 : 1Иран
14.11.2012 ЧМ-2014 - Азия Группа A. 6-й тур Иран0 : 1Узбекистан
10.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 2-й тур 2 : 3Узбекистан
05.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 1-й тур Узбекистан1 : 0
11.06.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа E. 6-й тур Иран0 : 0Узбекистан
06.06.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа E. 5-й тур Узбекистан3 : 1
26.03.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа E. 4-й тур Узбекистан3 : 0
10.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 2-й тур 0 : 1Иран
05.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 1-й тур Иран1 : 0
11.06.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа E. 6-й тур Иран0 : 0Узбекистан
06.06.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа E. 5-й тур 2 : 4Иран
26.03.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа E. 4-й тур 0 : 1Иран
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1 Узбекистан26
2 Иран26
3
Плей-офф
ОАЭ23
4
Плей-офф
КНДР21
5 Катар21
6 Киргизия20
Группа 2
КомандаИО
1 Иордания24
2 Южная Корея24
3
Плей-офф
Ирак24
4
Плей-офф
Кувейт22
5 Палестина21
6 Оман20
Группа 3
КомандаИО
1 Япония26
2 Саудовская Аравия24
3
Плей-офф
Бахрейн23
4
Плей-офф
Индонезия22
5 Австралия21
6 Китай20

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