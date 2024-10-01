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Казахстан - Словения 13 Октября прямая трансляция

Стадион: Центральный (Алма-Ата, Казахстан), вместимость: 26242
13 Октября 2024 года в 16:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 3. 4-й тур
Казахстан
Словения

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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Казахстан - Словения, которое состоится 13 Октября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 3. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Алма-Ата, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Казахстан
Словения
Главные тренеры
РоссияСтанислав Саламович Черчесов
СловенияМатьяж Кек
История личных встреч
09.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 2-й турСловения3 : 0Казахстан
20.11.2023ЧЕ-2024 — квалификацияГруппа H. 10-й турСловения2 : 1Казахстан
23.03.2023ЧЕ-2024 — квалификацияГруппа H. 1-й турКазахстан1 : 2Словения
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 3-й тур4 : 0Казахстан
09.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 2-й турСловения3 : 0Казахстан
06.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 1-й турКазахстан0 : 0
11.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи3 : 2Казахстан
07.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи2 : 1Казахстан
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 3-й тур3 : 0Словения
09.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 2-й турСловения3 : 0Казахстан
06.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 1-й турСловения1 : 1
01.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/8 финала0 : 0 3 : 0Словения
25.06.2024ЧЕ-2024 - финальный раундГруппа C. 3-й тур0 : 0Словения
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия39
2
1/4 финала
Хорватия36
3
Стыковая зона
Польша33
4
Зона вылета
Шотландия30
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия37
2
1/4 финала
Франция36
3
Стыковая зона
Бельгия34
4
Зона вылета
Израиль30
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия37
2
1/4 финала
Нидерланды46
3
Стыковая зона
Венгрия43
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина31
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания37
2
1/4 финала
Дания36
3
Стыковая зона
Сербия34
4
Зона вылета
Швейцария30
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Грузия36
2 Чехия36
3 Албания33
4
Зона вылета
Украина33
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Греция39
2 Англия36
3 Ирландия33
4
Зона вылета
Финляндия30
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Норвегия37
2 Австрия34
3 Словения34
4
Зона вылета
Казахстан31
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Турция37
2 Уэльс35
3 Исландия34
4
Зона вылета
Черногория30
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция37
2 Словакия37
3 Эстония33
4
Зона вылета
Азербайджан30
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния39
2 Косово36
3 Кипр33
4
Зона вылета
Литва30
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Беларусь35
2 Болгария35
3 Северная Ирландия34
4
Зона вылета
Люксембург31
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Северная Македония37
2 Армения45
3 Латвия33
4
Зона вылета
Фарерские острова43
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Гибралтар24
2 Сан-Марино23
3 Лихтенштейн21
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия26
2 Мальта23
3 Андорра20

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