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Германия - Нидерланды 14 Октября прямая трансляция

Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
14 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 3. 4-й тур
Германия
Нидерланды

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия - Нидерланды, которое состоится 14 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 3. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Германия
Нидерланды
Главные тренеры
ГерманияЮлиан Нагельсман
НидерландыРональд Куман
История личных встреч
10.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 2-й турНидерланды2 : 2Германия
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиГермания2 : 1Нидерланды
29.03.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 1Нидерланды1 : 1Германия
06.09.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа C. 5-й турГермания2 : 4Нидерланды
24.03.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа C. 2-й турНидерланды2 : 3Германия
19.11.2018Лига наций УЕФАЛига A. Группа 1. 6-й турГермания2 : 2Нидерланды
13.10.2018Лига наций УЕФАЛига A. Группа 1. 3-й турНидерланды3 : 0Германия
14.11.2012Товарищеские матчи (сборные)Ноябрь 2012Нидерланды0 : 0Германия
13.06.2012ЧЕ-2012 - финальный раундГруппа B. 2-й турНидерланды1 : 2Германия
15.11.2011Товарищеские матчи (сборные)Ноябрь 2011Германия3 : 0Нидерланды
11.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 3-й тур1 : 2Германия
10.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 2-й турНидерланды2 : 2Германия
07.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 1-й турГермания5 : 0
05.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/4 финала2 : 1 ДВГермания
29.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/8 финалаГермания2 : 0
11.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 3-й тур1 : 1Нидерланды
10.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 2-й турНидерланды2 : 2Германия
07.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 1-й турНидерланды5 : 2
10.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/2 финалаНидерланды1 : 2
06.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/4 финалаНидерланды2 : 1
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия39
2
1/4 финала
Хорватия36
3
Стыковая зона
Польша33
4
Зона вылета
Шотландия30
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия37
2
1/4 финала
Франция36
3
Стыковая зона
Бельгия34
4
Зона вылета
Израиль30
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия37
2
1/4 финала
Нидерланды35
3
Стыковая зона
Венгрия32
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина31
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания37
2
1/4 финала
Дания36
3
Стыковая зона
Сербия34
4
Зона вылета
Швейцария30
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Грузия36
2 Чехия36
3 Албания33
4
Зона вылета
Украина33
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Греция39
2 Англия49
3 Ирландия33
4
Зона вылета
Финляндия40
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Норвегия37
2 Словения47
3 Австрия34
4
Зона вылета
Казахстан41
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Турция37
2 Уэльс35
3 Исландия34
4
Зона вылета
Черногория30
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция37
2 Словакия37
3 Эстония33
4
Зона вылета
Азербайджан30
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния39
2 Косово36
3 Кипр33
4
Зона вылета
Литва30
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Беларусь35
2 Болгария35
3 Северная Ирландия34
4
Зона вылета
Люксембург31
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Северная Македония410
2 Армения55
3 Латвия33
4
Зона вылета
Фарерские острова43
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Гибралтар48
2 Сан-Марино33
3 Лихтенштейн32
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия36
2 Мальта36
3 Андорра20

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