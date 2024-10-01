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Албания U21 - Армения U21 15 Октября прямая трансляция

15 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа E
Албания U21
Армения U21

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Албания U21 - Армения U21, которое состоится 15 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа E, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Албания U21
Армения U21
Главные тренеры
АлбанияАльбан Буши
АрменияАрмен Ишханович Гюльбудагянц
История личных встреч
08.09.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа EАрмения U211 : 2Албания U21
06.09.2024U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа E1 : 2Албания U21
07.06.2024U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа E1 : 0Албания U21
26.03.2024U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа EАлбания U211 : 3
22.03.2024U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа EАлбания U210 : 0
17.11.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа E5 : 0Албания U21
06.09.2024U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа EАрмения U211 : 3
26.03.2024U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа EАрмения U210 : 1
22.03.2024U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа E0 : 0Армения U21
21.11.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа E6 : 0Армения U21
17.11.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа E5 : 0Армения U21
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Италия U21921
2
Плей-офф
Ирландия U21918
3 Норвегия U21916
4 Турция U21913
5 Латвия U2198
6 Сан-Марино U2190
Группа B
КомандаИО
1 Испания U21925
2
Плей-офф
Бельгия U21919
3 Шотландия U21916
4 Венгрия U21913
5 Казахстан U2196
6 Мальта U2190
Группа C
КомандаИО
1 Нидерланды U211030
2
Плей-офф
Швеция U211017
3 Грузия U21916
4 Северная Македония U21912
5 Молдавия U21107
6 Гибралтар U21103
Группа D
КомандаИО
1 Германия U21925
2
Плей-офф
Польша U21921
3 Болгария U21912
4 Косово U21912
5 Эстония U2194
6 Израиль U2193
Группа E
КомандаИО
1 Румыния U21919
2
Плей-офф
Швейцария U21918
3 Финляндия U21917
4 Албания U21913
5 Черногория U2197
6 Армения U2192
Группа F
КомандаИО
1 Украина U21924
2
Плей-офф
Англия U21922
3 Сербия U21913
4 Северная Ирландия U21910
5 Люксембург U2197
6 Азербайджан U2193
Группа G
КомандаИО
1 Португалия U21924
2
Плей-офф
Хорватия U21919
3 Греция U21917
4 Фарерские острова U2197
5 Беларусь U2196
6 Андорра U2193
Группа H
КомандаИО
1 Словения U21817
2
Плей-офф
Франция U21716
3 Австрия U21712
4 Босния и Герцеговина U2173
5 Кипр U2172
Группа I
КомандаИО
1 Дания U21714
2
Плей-офф
Уэльс U21814
3 Чехия U21711
4 Исландия U2179
5 Литва U2173

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