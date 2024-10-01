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Колумбия - Чили 15 Октября прямая трансляция

15 Октября 2024 года в 23:30 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 10-й тур
Колумбия
Чили

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колумбия - Чили, которое состоится 15 Октября 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колумбия
Чили
Главные тренеры
Аргентина Нестор Лоренсо
Аргентина Рикардо Гарека
История личных встреч
13.09.2023 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Чили0 : 0Колумбия
10.09.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 10-й тур Колумбия3 : 1Чили
14.10.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Чили2 : 2Колумбия
12.10.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Колумбия0 : 0Чили
29.06.2019 Кубок Америки 1/4 финала Колумбия0 : 0 4 : 5Чили
10.11.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 11-й тур Колумбия0 : 0Чили
23.06.2016 Кубок Америки - 2016 1/2 финала Колумбия0 : 2Чили
13.11.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур Чили1 : 1Колумбия
12.10.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 17-й тур Колумбия3 : 3Чили
11.09.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 8-й тур Чили1 : 3Колумбия
10.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур 1 : 0Колумбия
10.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 8-й тур Колумбия2 : 1
07.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 7-й тур 1 : 1Колумбия
15.07.2024 Кубок Америки — 2024 Финал 1 : 0 ДВКолумбия
11.07.2024 Кубок Америки — 2024 1/2 финала 0 : 1Колумбия
11.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур Чили1 : 2
11.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 8-й тур Чили1 : 2
06.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 7-й тур 3 : 0Чили
30.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 3-й тур 0 : 0Чили
26.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 2-й тур Чили0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аргентина919
2 Колумбия916
3 Уругвай915
4 Бразилия913
5 Эквадор912
6 Боливия912
7 Венесуэла911
8 Парагвай910
9 Перу96
10 Чили95

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