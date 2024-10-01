Колумбия - Чили 15 Октября прямая трансляция
15 Октября 2024 года в 23:30 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колумбия - Чили, которое состоится 15 Октября 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колумбия
Чили
Главные тренеры
|Нестор Лоренсо
|Рикардо Гарека
История личных встреч
|13.09.2023
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|0 : 0
|10.09.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|3 : 1
|14.10.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|2 : 2
|12.10.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
|29.06.2019
|Кубок Америки
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 5
|10.11.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 11-й тур
|0 : 0
|23.06.2016
|Кубок Америки - 2016
|1/2 финала
|0 : 2
|13.11.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|1 : 1
|12.10.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 17-й тур
|3 : 3
|11.09.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 8-й тур
|1 : 3
|10.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|1 : 0
|10.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|2 : 1
|07.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|1 : 1
|15.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|Финал
|1 : 0 ДВ
|11.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|1/2 финала
|0 : 1
|11.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|1 : 2
|11.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|1 : 2
|06.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|3 : 0
|30.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 3-й тур
|0 : 0
|26.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 2-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|9
|19
|2
|Колумбия
|9
|16
|3
|Уругвай
|9
|15
|4
|Бразилия
|9
|13
|5
|Эквадор
|9
|12
|6
|Боливия
|9
|12
|7
|Венесуэла
|9
|11
|8
|Парагвай
|9
|10
|9
|Перу
|9
|6
|10
|Чили
|9
|5