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Манчестер Сити - Саутгемптон 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
26 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Манчестер Сити
Саутгемптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Саутгемптон, которое состоится 26 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Саутгемптон
Саутгемптон
18 Германия вр Штефан Ортега
82 Англия зщ Рико Льюис
5 Англия зщ Джон Стоунз
3 Португалия зщ Рубен Диаш
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
8 Хорватия пз Матео Ковачич
27 Португалия пз Матеус Нунес
20 Португалия пз Бернарду Силва
47 Англия нп Фил Фоден
26 Бразилия нп Савио
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
30 Англия вр Аарон Рамсдейл
2 Англия зщ Кайл Уолкер-Питерс
5 Англия зщ Джек Стивенс
6 Англия зщ Тейлор Харвуд-Беллис
35 Польша зщ Ян Беднарек
3 Ирландия зщ Райан Мэннинг
4 Англия пз Флинн Даунс
7 Нигерия пз Джо Арибо
18 Португалия пз Матеуш Фернандеш
33 Англия нп Тайлер Диблинг
19 Англия нп Кэмерон Арчер
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Шотландия Расселл Мартин
История личных встреч
08.04.2023 Англия - Премьер-лига 30-й тур Саутгемптон1 : 4Манчестер Сити
11.01.2023 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Саутгемптон2 : 0Манчестер Сити
08.10.2022 Англия - Премьер-лига 10-й тур Манчестер Сити4 : 0Саутгемптон
20.03.2022 Кубок Англии 1/4 финала Саутгемптон1 : 4Манчестер Сити
22.01.2022 Англия - Премьер-лига 23-й тур Саутгемптон1 : 1Манчестер Сити
18.09.2021 Англия - Премьер-лига 5-й тур Манчестер Сити0 : 0Саутгемптон
10.03.2021 Англия - Премьер-лига 33-й тур Манчестер Сити5 : 2Саутгемптон
19.12.2020 Англия - Премьер-лига 14-й тур Саутгемптон0 : 1Манчестер Сити
05.07.2020 Англия - Премьер-лига 33-й тур Саутгемптон1 : 0Манчестер Сити
02.11.2019 Англия - Премьер-лига 11-й тур Манчестер Сити2 : 1Саутгемптон
23.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Манчестер Сити5 : 0
20.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур 1 : 2Манчестер Сити
05.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур Манчестер Сити3 : 2
01.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 0 : 4Манчестер Сити
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур 1 : 1Манчестер Сити
19.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур Саутгемптон2 : 3
05.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур 3 : 1Саутгемптон
30.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур 3 : 1Саутгемптон
21.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур Саутгемптон1 : 1
17.09.2024 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 1 : 1 5 : 6Саутгемптон
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль821
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити820
3
Лига чемпионов
Арсенал817
4
Лига чемпионов
Астон Вилла817
5
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион815
6 Челси814
7 Тоттенхэм Хотспур813
8 Ноттингем Форест813
9 Ньюкасл Юнайтед812
10 Фулхэм811
11 Борнмут811
12 Манчестер Юнайтед811
13 Брентфорд810
14 Лестер Сити89
15 Вест Хэм Юнайтед88
16 Эвертон88
17 Ипсвич Таун84
18
Зона вылета
Кристал Пэлас83
19
Зона вылета
Саутгемптон81
20
Зона вылета
Вулверхэмптон81

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