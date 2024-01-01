Манчестер Сити - Саутгемптон 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
26 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Саутгемптон, которое состоится 26 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Саутгемптон
Саутгемптон
|18
|вр
|Штефан Ортега
|82
|зщ
|Рико Льюис
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|8
|пз
|Матео Ковачич
|27
|пз
|Матеус Нунес
|20
|пз
|Бернарду Силва
|47
|нп
|Фил Фоден
|26
|нп
|Савио
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|30
|вр
|Аарон Рамсдейл
|2
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
|5
|зщ
|Джек Стивенс
|6
|зщ
|Тейлор Харвуд-Беллис
|35
|зщ
|Ян Беднарек
|3
|зщ
|Райан Мэннинг
|4
|пз
|Флинн Даунс
|7
|пз
|Джо Арибо
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|33
|нп
|Тайлер Диблинг
|19
|нп
|Кэмерон Арчер
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Расселл Мартин
История личных встреч
|08.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 4
|11.01.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 0
|08.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 0
|20.03.2022
|Кубок Англии
|1/4 финала
|1 : 4
|22.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|18.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|10.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|5 : 2
|19.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|05.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 0
|02.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|5 : 0
|20.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 2
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 4
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 3
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 1
|30.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|17.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 1 5 : 6
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|8
|21
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|8
|20
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|8
|17
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|8
|17
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|8
|15
|6
|Челси
|8
|14
|7
|Тоттенхэм Хотспур
|8
|13
|8
|Ноттингем Форест
|8
|13
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|8
|12
|10
|Фулхэм
|8
|11
|11
|Борнмут
|8
|11
|12
|Манчестер Юнайтед
|8
|11
|13
|Брентфорд
|8
|10
|14
|Лестер Сити
|8
|9
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|8
|16
|Эвертон
|8
|8
|17
|Ипсвич Таун
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|8
|3
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|8
|1
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|8
|1