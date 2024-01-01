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Ковентри Сити - Лутон Таун 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия), вместимость: 32609
26 Октября 2024 года в 14:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 12-й тур
Ковентри Сити
Лутон Таун

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Лутон Таун, которое состоится 26 Октября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Лутон Таун
Лутон
Главные тренеры
Англия Марк Робинс
История личных встреч
27.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - Финал Ковентри Сити1 : 1 5 : 6Лутон Таун
11.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Ковентри Сити1 : 1Лутон Таун
14.09.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Лутон Таун2 : 2Ковентри Сити
08.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Ковентри Сити0 : 1Лутон Таун
29.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Лутон Таун5 : 0Ковентри Сити
16.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Лутон Таун2 : 0Ковентри Сити
08.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Ковентри Сити0 : 0Лутон Таун
24.02.2019 Англия - Первая лига Первая лига. 34-й тур Лутон Таун1 : 1Ковентри Сити
15.12.2018 Англия - Первая лига Первая лига. 22-й тур Ковентри Сити1 : 2Лутон Таун
13.03.2018 Англия - Вторая лига Вторая лига. 34-й тур Ковентри Сити2 : 2Лутон Таун
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур 1 : 1Ковентри Сити
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур 1 : 0Ковентри Сити
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Ковентри Сити1 : 2
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Ковентри Сити3 : 0
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур 3 : 0Ковентри Сити
23.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Лутон Таун1 : 2
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Лутон Таун3 : 0
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур 2 : 0Лутон Таун
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Лутон Таун2 : 2
27.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур 3 : 1Лутон Таун
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1125
2
Повышение
Бёрнли1122
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1122
4
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1119
5
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1119
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс1119
7 Норвич Сити1117
8 Мидлсбро1117
9 Уотфорд1116
10 Бристоль Сити1115
11 Оксфорд Юнайтед1114
12 Дерби Каунти1114
13 Миллуолл1113
14 Суонси Сити1113
15 Халл Сити1113
16 Престон Норт Энд1113
17 Сток Сити1112
18 Шеффилд Уэнсдей1112
19 Лутон Таун1111
20 Кардифф Сити1111
21 Плимут Аргайл1111
22
Зона вылета
Ковентри Сити119
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс118
24
Зона вылета
Портсмут118

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