Ковентри Сити - Лутон Таун 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия), вместимость: 32609
26 Октября 2024 года в 14:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Лутон Таун, которое состоится 26 Октября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Лутон Таун
Лутон
Главные тренеры
|Марк Робинс
История личных встреч
|27.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - Финал
|1 : 1 5 : 6
|11.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|1 : 1
|14.09.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|2 : 2
|08.03.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|0 : 1
|29.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|5 : 0
|16.03.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|2 : 0
|08.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|0 : 0
|24.02.2019
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 34-й тур
|1 : 1
|15.12.2018
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 22-й тур
|1 : 2
|13.03.2018
|Англия - Вторая лига
|Вторая лига. 34-й тур
|2 : 2
|22.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|11-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|10-й тур
|1 : 0
|05.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|9-й тур
|1 : 2
|01.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|8-й тур
|3 : 0
|28.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|7-й тур
|3 : 0
|23.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|11-й тур
|1 : 2
|19.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|10-й тур
|3 : 0
|05.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|9-й тур
|2 : 0
|01.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|8-й тур
|2 : 2
|27.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|7-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сандерленд
|11
|25
| 2
Повышение
|Бёрнли
|11
|22
| 3
Плей-офф
|Лидс Юнайтед
|11
|22
| 4
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|11
|19
| 5
Плей-офф
|Шеффилд Юнайтед
|11
|19
| 6
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|11
|19
|7
|Норвич Сити
|11
|17
|8
|Мидлсбро
|11
|17
|9
|Уотфорд
|11
|16
|10
|Бристоль Сити
|11
|15
|11
|Оксфорд Юнайтед
|11
|14
|12
|Дерби Каунти
|11
|14
|13
|Миллуолл
|11
|13
|14
|Суонси Сити
|11
|13
|15
|Халл Сити
|11
|13
|16
|Престон Норт Энд
|11
|13
|17
|Сток Сити
|11
|12
|18
|Шеффилд Уэнсдей
|11
|12
|19
|Лутон Таун
|11
|11
|20
|Кардифф Сити
|11
|11
|21
|Плимут Аргайл
|11
|11
| 22
Зона вылета
|Ковентри Сити
|11
|9
| 23
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|11
|8
| 24
Зона вылета
|Портсмут
|11
|8