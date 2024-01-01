Аугсбург - Боруссия Д 26 Октября прямая трансляция
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
26 Октября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Боруссия Д, которое состоится 26 Октября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Боруссия Д
Дортмунд
|22
|вр
|Неделько Лабрович
|23
|зщ
|Максимилиан Бауэр
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|5
|зщ
|Крислен Матсима
|11
|зщ
|Мариус Вольф
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|19
|пз
|Фрэнк Оньека
|17
|пз
|Кристиян Якич
|8
|пз
|Эльвис Реджбечай
|9
|нп
|Самуэль Эссенд
|21
|нп
|Филлип Тиц
|1
|вр
|Грегор Кобель
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|13
|пз
|Паскаль Грос
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|21
|нп
|Дониэлл Мален
|43
|нп
|Джейми Байно-Гиттенс
|9
|нп
|Серу Гирасси
Главные тренеры
|Йесс Торуп
|Нури Шахин
История личных встреч
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|5 : 1
|16.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 3
|22.01.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|4 : 3
|27.02.2022
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|02.10.2021
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|30.01.2021
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|3 : 1
|26.09.2020
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|2 : 0
|18.01.2020
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|3 : 5
|17.08.2019
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|5 : 1
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|04.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|2 : 1
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 0
|20.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 3
|15.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|5 : 2
|18.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|2 : 1
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|7 : 1
|27.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|7
|17
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|7
|17
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Унион
|7
|14
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|7
|13
|7
|Боруссия Д
|7
|13
|8
|Вердер
|7
|11
|9
|Хайденхайм
|7
|9
|10
|Штутгарт
|7
|9
|11
|Боруссия М
|7
|9
|12
|Майнц
|7
|8
|13
|Вольфсбург
|7
|7
|14
|Хоффенхайм
|7
|7
|15
|Аугсбург
|7
|7
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|7
|4
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|7
|2
| 18
Зона вылета
|Бохум
|7
|1