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Аугсбург - Боруссия Д 26 Октября прямая трансляция

Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
26 Октября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
Аугсбург
Боруссия Д

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Боруссия Д, которое состоится 26 Октября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Боруссия Д
Дортмунд
22ХорватияврНеделько Лабрович
23ГерманиязщМаксимилиан Бауэр
6НидерландызщДжеффри Гауэлеув
5ФранциязщКрислен Матсима
11ГерманиязщМариус Вольф
13ГрециязщДимитрис Яннулис
19НигерияпзФрэнк Оньека
17ХорватияпзКристиян Якич
8КосовопзЭльвис Реджбечай
9ФранциянпСамуэль Эссенд
21ГерманиянпФиллип Тиц
1ШвейцарияврГрегор Кобель
3ГерманиязщВальдемар Антон
4ГерманиязщНико Шлоттербек
5АлжирзщРами Бенсебаини
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
8ГерманияпзФеликс Нмеча
13ГерманияпзПаскаль Грос
10ГерманияпзЮлиан Брандт
21НидерландынпДониэлл Мален
43АнглиянпДжейми Байно-Гиттенс
9ГвинеянпСеру Гирасси
Главные тренеры
ДанияЙесс Торуп
ТурцияНури Шахин
История личных встреч
04.05.2024Германия - Бундеслига32-й турБоруссия Д5 : 1Аугсбург
16.12.2023Германия - Бундеслига15-й турАугсбург1 : 1Боруссия Д
21.05.2023Германия - Бундеслига33-й турАугсбург0 : 3Боруссия Д
22.01.2023Германия - Бундеслига16-й турБоруссия Д4 : 3Аугсбург
27.02.2022Германия - Бундеслига24-й турАугсбург1 : 1Боруссия Д
02.10.2021Германия - Бундеслига7-й турБоруссия Д2 : 1Аугсбург
30.01.2021Германия - Бундеслига19-й турБоруссия Д3 : 1Аугсбург
26.09.2020Германия - Бундеслига2-й турАугсбург2 : 0Боруссия Д
18.01.2020Германия - Бундеслига18-й турАугсбург3 : 5Боруссия Д
17.08.2019Германия - Бундеслига1-й турБоруссия Д5 : 1Аугсбург
19.10.2024Германия — Бундеслига7-й тур3 : 1Аугсбург
04.10.2024Германия — Бундеслига6-й турАугсбург2 : 1
28.09.2024Германия — Бундеслига5-й тур4 : 0Аугсбург
20.09.2024Германия — Бундеслига4-й турАугсбург2 : 3
15.09.2024Германия — Бундеслига3-й турАугсбург3 : 1
22.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур5 : 2Боруссия Д
18.10.2024Германия — Бундеслига7-й турБоруссия Д2 : 1
05.10.2024Германия — Бундеслига6-й тур2 : 1Боруссия Д
01.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турБоруссия Д7 : 1
27.09.2024Германия — Бундеслига5-й турБоруссия Д4 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария717
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг717
3
Лига чемпионов
Фрайбург715
4
Лига чемпионов
Байер714
5
Лига Европы
Унион714
6
Квалификация Лиги конференций
Айнтрахт Ф713
7 Боруссия Д713
8 Вердер711
9 Хайденхайм79
10 Штутгарт79
11 Боруссия М79
12 Майнц78
13 Вольфсбург77
14 Хоффенхайм77
15 Аугсбург77
16
Стыковая зона
Санкт-Паули74
17
Зона вылета
Хольштайн72
18
Зона вылета
Бохум71

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