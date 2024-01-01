ПСВ Эйндховен - ПЕК Зволле 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
26 Октября 2024 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - ПЕК Зволле, которое состоится 26 Октября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
ПЕК Зволле
Зволле
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|18
|зщ
|Оливье Боскальи
|32
|зщ
|Маттео Дамс
|20
|пз
|Гус Тиль
|7
|пз
|Малик Тилльман
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|11
|нп
|Жоан Бакайоко
|9
|нп
|Люк де Йонг
|10
|нп
|Ноа Ланг
|1
|вр
|Яспер Схенделар
|2
|зщ
|Шерел Флоранус
|33
|зщ
|Damian van der Haar
|4
|зщ
|Ансельмо Макнулти
|6
|пз
|Anouar El Azzouzi
|10
|пз
|Дэйв ван ден Берг
|35
|пз
|Жамиру Монтейру
|7
|пз
|Юнес Намли
|50
|пз
|Филип Крастев
|11
|нп
|Дилан Мбайо
|9
|нп
|Дилан Венте
Главные тренеры
|Петер Бош
|Йонни Янсен
История личных встреч
|24.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|1 : 7
|12.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|4 : 0
|15.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
|16.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|3 : 1
|13.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|4 : 2
|18.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|0 : 3
|21.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|4 : 1
|29.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|0 : 4
|04.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|4 : 0
|25.08.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 2
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|1 : 2
|05.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|2 : 1
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|28.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|0 : 2
|20.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|1 : 2
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 0
|20.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 2
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|9
|27
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|8
|22
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|8
|16
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|9
|16
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|7
|16
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|9
|15
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|9
|13
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|9
|12
|9
|НАК Бреда
|9
|12
|10
|Спарта
|9
|11
|11
|Фортуна
|9
|11
|12
|НЕК Неймеген
|9
|10
|13
|Гронинген
|9
|9
|14
|Хераклес
|9
|9
|15
|ПЕК Зволле
|9
|8
| 16
Стыковая зона
|Херенвен
|9
|8
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|9
|3
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|9
|1