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ПСВ Эйндховен - ПЕК Зволле 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
26 Октября 2024 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
ПСВ Эйндховен
ПЕК Зволле

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - ПЕК Зволле, которое состоится 26 Октября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
ПЕК Зволле
Зволле
1 Аргентина вр Вальтер Бенитес
17 Бразилия зщ Мауро Жуниор
6 Нидерланды зщ Райан Фламинго
18 Франция зщ Оливье Боскальи
32 Бельгия зщ Маттео Дамс
20 Нидерланды пз Гус Тиль
7 США пз Малик Тилльман
34 Марокко пз Исмаэль Сайбари
11 Бельгия нп Жоан Бакайоко
9 Нидерланды нп Люк де Йонг
10 Нидерланды нп Ноа Ланг
1 Нидерланды вр Яспер Схенделар
2 Кюрасао зщ Шерел Флоранус
33 Нидерланды зщ Damian van der Haar
4 Ирландия зщ Ансельмо Макнулти
6 Нидерланды пз Anouar El Azzouzi
10 Нидерланды пз Дэйв ван ден Берг
35 Кабо-Верде пз Жамиру Монтейру
7 Дания пз Юнес Намли
50 Болгария пз Филип Крастев
11 Бельгия нп Дилан Мбайо
9 Нидерланды нп Дилан Венте
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
Нидерланды Йонни Янсен
История личных встреч
24.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур ПЕК Зволле1 : 7ПСВ Эйндховен
12.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур ПСВ Эйндховен4 : 0ПЕК Зволле
15.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур ПЕК Зволле1 : 2ПСВ Эйндховен
16.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур ПСВ Эйндховен3 : 1ПЕК Зволле
13.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур ПСВ Эйндховен4 : 2ПЕК Зволле
18.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур ПЕК Зволле0 : 3ПСВ Эйндховен
21.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур ПСВ Эйндховен4 : 1ПЕК Зволле
29.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур ПЕК Зволле0 : 4ПСВ Эйндховен
04.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур ПСВ Эйндховен4 : 0ПЕК Зволле
25.08.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур ПЕК Зволле1 : 2ПСВ Эйндховен
22.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 1 : 1ПСВ Эйндховен
19.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 1 : 2ПСВ Эйндховен
05.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур ПСВ Эйндховен2 : 1
01.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур ПСВ Эйндховен1 : 1
28.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 0 : 2ПСВ Эйндховен
20.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур ПЕК Зволле1 : 2
06.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 1 : 1ПЕК Зволле
29.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур ПЕК Зволле1 : 0
20.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур ПЕК Зволле1 : 2
14.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 1 : 1ПЕК Зволле
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен927
2
Лига чемпионов
Утрехт822
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фейеноорд816
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар916
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс716
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте915
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс913
8
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II912
9 НАК Бреда912
10 Спарта911
11 Фортуна911
12 НЕК Неймеген910
13 Гронинген99
14 Хераклес99
15 ПЕК Зволле98
16
Стыковая зона
Херенвен98
17
Зона вылета
Алмере Сити93
18
Зона вылета
Валвейк91

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