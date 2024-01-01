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Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Горняк (Кривой Рог, Украина), вместимость: 2700
26 Октября 2024 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 11-й тур
Кривбасс
ЛНЗ Черкассы

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кривбасс - ЛНЗ Черкассы, которое состоится 26 Октября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Горняк (Кривой Рог, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Главные тренеры
Украина Юрий Николаевич Вернидуб
История личных встреч
23.02.2024 Украина - Премьер-лига 18-й тур ЛНЗ Черкассы0 : 3Кривбасс
13.08.2023 Украина - Премьер-лига 3-й тур Кривбасс2 : 0ЛНЗ Черкассы
20.10.2024 Украина — Премьер-лига 10-й тур 0 : 1Кривбасс
06.10.2024 Украина — Премьер-лига 9-й тур 2 : 1Кривбасс
28.09.2024 Украина — Премьер-лига 8-й тур Кривбасс0 : 1
22.09.2024 Украина — Премьер-лига 7-й тур Кривбасс1 : 1
29.08.2024 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 3 : 0Кривбасс
20.10.2024 Украина — Премьер-лига 10-й тур ЛНЗ Черкассы2 : 0
06.10.2024 Украина — Премьер-лига 9-й тур 5 : 1ЛНЗ Черкассы
28.09.2024 Украина — Премьер-лига 8-й тур ЛНЗ Черкассы1 : 1
22.09.2024 Украина — Премьер-лига 7-й тур 1 : 1ЛНЗ Черкассы
16.09.2024 Украина — Премьер-лига 6-й тур 1 : 1ЛНЗ Черкассы
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо К822
2
Квалификация Лиги конференций
Полесье921
3
Квалификация Лиги конференций
Александрия820
4 Шахтёр816
5 Рух В1014
6 ЛНЗ Черкассы912
7 Заря1012
8 Карпаты1012
9 Черноморец1012
10 Кривбасс811
11 Верес910
12 Колос108
13
Стыковая зона
Ворскла96
14
Стыковая зона
Оболонь-Бровар105
15
Зона вылета
Ингулец105
16
Зона вылета
Днепр-100

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