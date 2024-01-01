Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Горняк (Кривой Рог, Украина), вместимость: 2700
26 Октября 2024 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 11-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кривбасс - ЛНЗ Черкассы, которое состоится 26 Октября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Горняк (Кривой Рог, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Главные тренеры
|Юрий Николаевич Вернидуб
История личных встреч
|23.02.2024
|Украина - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 3
|13.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 0
|20.10.2024
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|06.10.2024
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|28.09.2024
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|22.09.2024
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|29.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 0
|20.10.2024
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 0
|06.10.2024
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|5 : 1
|28.09.2024
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|16.09.2024
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо К
|8
|22
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Полесье
|9
|21
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Александрия
|8
|20
|4
|Шахтёр
|8
|16
|5
|Рух В
|10
|14
|6
|ЛНЗ Черкассы
|9
|12
|7
|Заря
|10
|12
|8
|Карпаты
|10
|12
|9
|Черноморец
|10
|12
|10
|Кривбасс
|8
|11
|11
|Верес
|9
|10
|12
|Колос
|10
|8
| 13
Стыковая зона
|Ворскла
|9
|6
| 14
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|10
|5
| 15
Зона вылета
|Ингулец
|10
|5
| 16
Зона вылета
|Днепр-1
|0
|0