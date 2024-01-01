Пари Нижний Новгород - Спартак М 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
27 Октября 2024 года в 14:15 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Спартак М, которое состоится 27 Октября 2024 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Виктор Михайлович Гончаренко
|Деян Станкович
История личных встреч
|05.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 0
|22.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|19.09.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|0 : 3
|08.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|5 : 4
|28.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 0
|02.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|19.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|1 : 1
|07.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|1 : 2
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 2
|23.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 6-й тур
|1 : 2
|19.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|7 : 0
|05.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 0
|22.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 6-й тур
|0 : 1
|19.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 3
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 4
|05.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 14:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|12
|30
|2
|Зенит
|12
|29
|3
|Локомотив М
|12
|27
|4
|ЦСКА
|13
|24
|5
|Динамо М
|12
|23
|6
|Спартак М
|12
|19
|7
|Рубин
|12
|15
|8
|Акрон
|13
|13
|9
|Ростов
|13
|13
|10
|Крылья Советов
|12
|12
|11
|Динамо Мх
|13
|12
|12
|Пари Нижний Новгород
|12
|12
| 13
Стыковая зона
|Химки
|12
|11
| 14
Стыковая зона
|Факел
|13
|11
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|13
|9
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|12
|8