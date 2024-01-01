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Пари Нижний Новгород - Спартак М 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
27 Октября 2024 года в 14:15 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
Пари Нижний НовгородСпартак М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Спартак М, которое состоится 27 Октября 2024 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
Сербия Деян Станкович
История личных встреч
05.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Пари Нижний Новгород0 : 0Спартак М
22.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Спартак М2 : 0Пари Нижний Новгород
19.09.2023 Fonbet Кубок России Группа D Пари Нижний Новгород0 : 3Спартак М
08.08.2023 Fonbet Кубок России Группа D Спартак М5 : 4Пари Нижний Новгород
28.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур Спартак М0 : 0Пари Нижний Новгород
02.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Пари Нижний Новгород1 : 2Спартак М
19.03.2022 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Пари Нижний Новгород1 : 1Спартак М
07.08.2021 Россия - Премьер-Лига 3-й тур Спартак М1 : 2Пари Нижний Новгород
25.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Пари Нижний Новгород1 : 2
23.10.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 6-й тур 1 : 2Пари Нижний Новгород
19.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Пари Нижний Новгород1 : 1
18.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 7 : 0Пари Нижний Новгород
05.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур 2 : 2Пари Нижний Новгород
25.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Спартак М2 : 0
22.10.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 6-й тур 0 : 1Спартак М
19.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Спартак М0 : 3
18.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Спартак М1 : 4
05.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Спартак М3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 14:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1230
2 Зенит1229
3 Локомотив М1227
4 ЦСКА1324
5 Динамо М1223
6 Спартак М1219
7 Рубин1215
8 Акрон1313
9 Ростов1313
10 Крылья Советов1212
11 Динамо Мх1312
12 Пари Нижний Новгород1212
13
Стыковая зона
Химки1211
14
Стыковая зона
Факел1311
15
Зона вылета
Ахмат139
16
Зона вылета
Оренбург128

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