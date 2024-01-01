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Вест Хэм Юнайтед - Манчестер Юнайтед 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
27 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Манчестер Юнайтед, которое состоится 27 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
23 Франция вр Альфонс Ареола
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
25 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
26 Англия зщ Макс Килман
33 Италия зщ Эмерсон Палмиери
28 Чехия пз Томаш Соучек
24 Аргентина пз Гвидо Родригес
19 Мексика пз Эдсон Альварес
10 Бразилия пз Лукас Пакета
20 Англия нп Джаррод Боуэн
9 Ямайка нп Майкл Антонио
24 Камерун вр Андре Онана
3 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
4 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
6 Аргентина зщ Лисандро Мартинес
20 Португалия зщ Диогу Дало
17 Аргентина пз Алехандро Гарначо
14 Дания пз Кристиан Эриксен
18 Бразилия пз Каземиро
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
10 Англия нп Маркус Рашфорд
9 Дания нп Расмус Хойлунд
Главные тренеры
Испания Хулен Лопетеги
Нидерланды Эрик тен Хаг
История личных встреч
04.02.2024 Англия - Премьер-лига 23-й тур Манчестер Юнайтед3 : 0Вест Хэм Юнайтед
23.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 0Манчестер Юнайтед
07.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 0Манчестер Юнайтед
01.03.2023 Кубок Англии 1/8 финала Манчестер Юнайтед3 : 1Вест Хэм Юнайтед
30.10.2022 Англия - Премьер-лига 14-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0Вест Хэм Юнайтед
22.01.2022 Англия - Премьер-лига 23-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0Вест Хэм Юнайтед
22.09.2021 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Манчестер Юнайтед0 : 1Вест Хэм Юнайтед
19.09.2021 Англия - Премьер-лига 5-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2Манчестер Юнайтед
14.03.2021 Англия - Премьер-лига 28-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0Вест Хэм Юнайтед
09.02.2021 Кубок Англии 1/8 финала Манчестер Юнайтед1 : 0 ДВВест Хэм Юнайтед
19.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур 4 : 1Вест Хэм Юнайтед
05.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур Вест Хэм Юнайтед4 : 1
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур 1 : 1Вест Хэм Юнайтед
25.09.2024 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 5 : 1Вест Хэм Юнайтед
21.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 3
24.10.2024 Лига Европы Общий этап. 3-й тур 1 : 1Манчестер Юнайтед
19.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1
06.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур 0 : 0Манчестер Юнайтед
03.10.2024 Лига Европы Общий этап. 2-й тур 3 : 3Манчестер Юнайтед
29.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур Манчестер Юнайтед0 : 3
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура АПЛ: «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити923
2
Лига чемпионов
Ливерпуль821
3
Лига чемпионов
Астон Вилла918
4
Лига чемпионов
Арсенал817
5
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион916
6 Ноттингем Форест916
7 Челси814
8 Тоттенхэм Хотспур813
9 Брентфорд913
10 Фулхэм912
11 Борнмут912
12 Ньюкасл Юнайтед812
13 Манчестер Юнайтед811
14 Лестер Сити99
15 Эвертон99
16 Вест Хэм Юнайтед88
17 Ипсвич Таун94
18
Зона вылета
Кристал Пэлас83
19
Зона вылета
Вулверхэмптон92
20
Зона вылета
Саутгемптон91

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