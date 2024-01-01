Вест Хэм Юнайтед - Манчестер Юнайтед 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
27 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Манчестер Юнайтед, которое состоится 27 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|25
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|26
|зщ
|Макс Килман
|33
|зщ
|Эмерсон Палмиери
|28
|пз
|Томаш Соучек
|24
|пз
|Гвидо Родригес
|19
|пз
|Эдсон Альварес
|10
|пз
|Лукас Пакета
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|9
|нп
|Майкл Антонио
|24
|вр
|Андре Онана
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|20
|зщ
|Диогу Дало
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|14
|пз
|Кристиан Эриксен
|18
|пз
|Каземиро
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|10
|нп
|Маркус Рашфорд
|9
|нп
|Расмус Хойлунд
Главные тренеры
|Хулен Лопетеги
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|04.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 0
|23.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 0
|07.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|01.03.2023
|Кубок Англии
|1/8 финала
|3 : 1
|30.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|22.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|22.09.2021
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|0 : 1
|19.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 2
|14.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|09.02.2021
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 0 ДВ
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|4 : 1
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|4 : 1
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|25.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|5 : 1
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 3
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|06.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|3 : 3
|29.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура АПЛ: «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|9
|23
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|8
|21
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|9
|18
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|8
|17
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|9
|16
|6
|Ноттингем Форест
|9
|16
|7
|Челси
|8
|14
|8
|Тоттенхэм Хотспур
|8
|13
|9
|Брентфорд
|9
|13
|10
|Фулхэм
|9
|12
|11
|Борнмут
|9
|12
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|8
|12
|13
|Манчестер Юнайтед
|8
|11
|14
|Лестер Сити
|9
|9
|15
|Эвертон
|9
|9
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|8
|17
|Ипсвич Таун
|9
|4
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|8
|3
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|9
|2
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|9
|1