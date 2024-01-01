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Арсенал - Ливерпуль 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
27 Октября 2024 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Арсенал
Ливерпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Ливерпуль, которое состоится 27 Октября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
22ИспанияврДавид Райя
4АнглиязщБен Уайт
6БразилиязщГабриэл Магальянс
15ПольшазщЯкуб Кивёр
5ГанапзТомас Парти
41АнглияпзДеклан Райс
23ИспанияпзМикель Мерино
29ГерманияпзКай Хаверц
9БразилиянпГабриэл Жезус
11БразилиянпГабриэл Мартинелли
19БельгиянпЛеандро Троссард
62ИрландияврКивин Келлехер
66АнглиязщТрент Александер-Арнольд
5ФранциязщИбраима Конате
4НидерландызщВирджил ван Дейк
26ШотландиязщЭндрю Робертсон
38НидерландыпзРайан Гравенберх
10АргентинапзАлексис Мак Аллистер
8ВенгрияпзДоминик Собослаи
11ЕгипетнпМохамед Салах
7КолумбиянпЛуис Диас
9УругвайнпДарвин Нуньес
Главные тренеры
ИспанияМикель Артета
НидерландыАрне Слот
История личных встреч
01.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Ливерпуль2 : 1Арсенал
04.02.2024Англия - Премьер-лига23-й турАрсенал3 : 1Ливерпуль
07.01.2024Кубок Англии1/32 финала. 3-й матчАрсенал0 : 2Ливерпуль
23.12.2023Англия - Премьер-лига18-й турЛиверпуль1 : 1Арсенал
09.04.2023Англия - Премьер-лига30-й турЛиверпуль2 : 2Арсенал
09.10.2022Англия - Премьер-лига10-й турАрсенал3 : 2Ливерпуль
16.03.2022Англия - Премьер-лига27-й турАрсенал0 : 2Ливерпуль
20.01.2022Англия - Кубок лиги1/2 финала. 2-й матчАрсенал0 : 2Ливерпуль
13.01.2022Англия - Кубок лиги1/2 финала. 1-й матчЛиверпуль0 : 0Арсенал
20.11.2021Англия - Премьер-лига12-й турЛиверпуль4 : 0Арсенал
22.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турАрсенал1 : 0
19.10.2024Англия — Премьер-лига8-й тур2 : 0Арсенал
05.10.2024Англия — Премьер-лига7-й турАрсенал3 : 1
01.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турАрсенал2 : 0
28.09.2024Англия — Премьер-лига6-й турАрсенал4 : 2
23.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур0 : 1Ливерпуль
20.10.2024Англия — Премьер-лига8-й турЛиверпуль2 : 1
05.10.2024Англия — Премьер-лига7-й тур0 : 1Ливерпуль
02.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турЛиверпуль2 : 0
28.09.2024Англия — Премьер-лига6-й тур1 : 2Ливерпуль
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча девятого тура АПЛ: «Арсенал» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити923
2
Лига чемпионов
Ливерпуль821
3
Лига чемпионов
Астон Вилла918
4
Лига чемпионов
Арсенал817
5
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион916
6 Ноттингем Форест916
7 Челси814
8 Тоттенхэм Хотспур813
9 Брентфорд913
10 Фулхэм912
11 Борнмут912
12 Ньюкасл Юнайтед812
13 Манчестер Юнайтед811
14 Лестер Сити99
15 Эвертон99
16 Вест Хэм Юнайтед88
17 Ипсвич Таун94
18
Зона вылета
Кристал Пэлас83
19
Зона вылета
Вулверхэмптон92
20
Зона вылета
Саутгемптон91

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