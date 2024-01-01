Арсенал - Ливерпуль 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
27 Октября 2024 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Ливерпуль, которое состоится 27 Октября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
|22
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|15
|зщ
|Якуб Кивёр
|5
|пз
|Томас Парти
|41
|пз
|Деклан Райс
|23
|пз
|Микель Мерино
|29
|пз
|Кай Хаверц
|9
|нп
|Габриэл Жезус
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|19
|нп
|Леандро Троссард
|62
|вр
|Кивин Келлехер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|11
|нп
|Мохамед Салах
|7
|нп
|Луис Диас
|9
|нп
|Дарвин Нуньес
Главные тренеры
|Микель Артета
|Арне Слот
История личных встреч
|01.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|04.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|07.01.2024
|Кубок Англии
|1/32 финала. 3-й матч
|0 : 2
|23.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|09.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 2
|09.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 2
|16.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
|20.01.2022
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 2
|13.01.2022
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
|20.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|4 : 0
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 1
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 0
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 2
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 1
|20.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 0
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча девятого тура АПЛ: «Арсенал» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|9
|23
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|8
|21
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|9
|18
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|8
|17
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|9
|16
|6
|Ноттингем Форест
|9
|16
|7
|Челси
|8
|14
|8
|Тоттенхэм Хотспур
|8
|13
|9
|Брентфорд
|9
|13
|10
|Фулхэм
|9
|12
|11
|Борнмут
|9
|12
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|8
|12
|13
|Манчестер Юнайтед
|8
|11
|14
|Лестер Сити
|9
|9
|15
|Эвертон
|9
|9
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|8
|17
|Ипсвич Таун
|9
|4
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|8
|3
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|9
|2
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|9
|1