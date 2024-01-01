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Бетис - Атлетико М 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721
27 Октября 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 11-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Бетис
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Атлетико М, которое состоится 27 Октября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Атлетико М
Мадрид
1ПортугалияврРуй Силва
2ИспаниязщЭктор Бельерин
5ИспаниязщМарк Бартра
3ИспаниязщДиего Льоренте
15ФранциязщРомен Перро
18ИспанияпзПабло Форнальс
16ИспанияпзСерхи Альтмира
4СШАпзДжонни Кардозо
10МарокконпЭз Абде
9АргентинанпЧими Авила
8БразилиянпВитор Уго Роке Феррейра
13СловенияврЯн Облак
16АргентиназщНауэль Молина
2УругвайзщХосе Хименес
23МозамбикзщРейнилду Мандава
20БельгияпзАксель Витсель
17ИспанияпзРодриго Рикельме
5АргентинапзРодриго Де Пауль
6Испанияпз Коке
4АнглияпзКонор Галлахер
7ФранциянпАнтуан Гризманн
19АргентинанпХулиан Альварес
Главные тренеры
ЧилиМануэль Пеллегрини
АргентинаДиего Симеоне
История личных встреч
03.03.2024Испания - Примера27-й турАтлетико М2 : 1Бетис
20.08.2023Испания - Примера2-й турБетис0 : 0Атлетико М
02.04.2023Испания - Примера27-й турАтлетико М1 : 0Бетис
23.10.2022Испания - Примера11-й турБетис1 : 2Атлетико М
06.03.2022Испания - Примера27-й турБетис1 : 3Атлетико М
31.10.2021Испания - Примера12-й турАтлетико М3 : 0Бетис
11.04.2021Испания - Примера30-й турБетис1 : 1Атлетико М
24.10.2020Испания - Примера7-й турАтлетико М2 : 0Бетис
11.07.2020Испания - Примера36-й турАтлетико М1 : 0Бетис
22.12.2019Испания - Примера18-й турБетис1 : 2Атлетико М
24.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 2-й турБетис1 : 1
19.10.2024Испания — Примера10-й тур1 : 2Бетис
06.10.2024Испания — Примера9-й тур1 : 0Бетис
03.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 1-й тур1 : 0Бетис
29.09.2024Испания — Примера8-й турБетис1 : 0
23.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турАтлетико М1 : 3
20.10.2024Испания — Примера10-й турАтлетико М3 : 1
06.10.2024Испания — Примера9-й тур1 : 1Атлетико М
02.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур4 : 0Атлетико М
29.09.2024Испания — Примера8-й турАтлетико М1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1027
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1024
3
Лига чемпионов
Вильярреал1121
4
Лига чемпионов
Атлетико М1020
5
Лига Европы
Атлетик Б1017
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1017
7 Райо Вальекано1116
8 Севилья1115
9 Бетис1015
10 Осасуна1015
11 Сельта1013
12 Реал Сосьедад1012
13 Жирона1112
14 Эспаньол1110
15 Алавес1110
16 Хетафе109
17 Лас-Пальмас119
18
Зона вылета
Леганес108
19
Зона вылета
Вальядолид118
20
Зона вылета
Валенсия106

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