Бетис - Атлетико М 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721
27 Октября 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 11-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Атлетико М, которое состоится 27 Октября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Атлетико М
Мадрид
|1
|вр
|Руй Силва
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|5
|зщ
|Марк Бартра
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|15
|зщ
|Ромен Перро
|18
|пз
|Пабло Форнальс
|16
|пз
|Серхи Альтмира
|4
|пз
|Джонни Кардозо
|10
|нп
|Эз Абде
|9
|нп
|Чими Авила
|8
|нп
|Витор Уго Роке Феррейра
|13
|вр
|Ян Облак
|16
|зщ
|Науэль Молина
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|23
|зщ
|Рейнилду Мандава
|20
|пз
|Аксель Витсель
|17
|пз
|Родриго Рикельме
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|6
|пз
|Коке
|4
|пз
|Конор Галлахер
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Хулиан Альварес
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Диего Симеоне
История личных встреч
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 1
|20.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 0
|02.04.2023
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|23.10.2022
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 2
|06.03.2022
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 3
|31.10.2021
|Испания - Примера
|12-й тур
|3 : 0
|11.04.2021
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 1
|24.10.2020
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 0
|11.07.2020
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0
|22.12.2019
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 2
|24.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 2
|06.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 0
|03.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 0
|29.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 0
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 3
|20.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|3 : 1
|06.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 1
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|4 : 0
|29.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|10
|27
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|10
|24
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|11
|21
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|10
|20
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|10
|17
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|10
|17
|7
|Райо Вальекано
|11
|16
|8
|Севилья
|11
|15
|9
|Бетис
|10
|15
|10
|Осасуна
|10
|15
|11
|Сельта
|10
|13
|12
|Реал Сосьедад
|10
|12
|13
|Жирона
|11
|12
|14
|Эспаньол
|11
|10
|15
|Алавес
|11
|10
|16
|Хетафе
|10
|9
|17
|Лас-Пальмас
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Леганес
|10
|8
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|11
|8
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|10
|6