Фиорентина - Рома 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
27 Октября 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Рома, которое состоится 27 Октября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Рома
Рим
|43
|вр
|Давид де Хеа
|2
|зщ
|Додо
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|6
|зщ
|Лука Раньери
|21
|пз
|Робин Госенс
|32
|пз
|Данило Катальди
|29
|пз
|Ясин Адли
|23
|пз
|Андреа Кольпани
|4
|пз
|Эдоардо Бове
|9
|нп
|Лукас Бельтран
|99
|нп
|Кристиан Куаме
|99
|вр
|Миле Свилар
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|3
|зщ
|Анхелиньо
|19
|зщ
|Зеки Челик
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|59
|пз
|Никола Залевски
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|21
|нп
|Пауло Дибала
|11
|нп
|Артём Довбик
Главные тренеры
|Раффаэле Палладино
|Иван Юрич
История личных встреч
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 2
|10.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 1
|27.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|2 : 1
|15.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 18-й тур
|2 : 0
|09.05.2022
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 0
|22.08.2021
|Италия - Серия А
|1-й тур
|3 : 1
|03.03.2021
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|01.11.2020
|Италия - Серия А
|6-й тур
|2 : 0
|26.07.2020
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|20.12.2019
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 4
|24.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 4
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 6
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 1
|03.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 0
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 0
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 1
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|9
|22
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|8
|17
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|9
|16
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|8
|16
| 5
Лига Европы
|Удинезе
|9
|16
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Милан
|8
|14
|7
|Торино
|9
|14
|8
|Фиорентина
|8
|13
|9
|Лацио
|8
|13
|10
|Эмполи
|8
|10
|11
|Рома
|8
|10
|12
|Комо
|9
|9
|13
|Болонья
|8
|9
|14
|Кальяри
|9
|9
|15
|Верона
|9
|9
|16
|Монца
|8
|7
|17
|Парма
|8
|7
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|8
|6
| 19
Зона вылета
|Лечче
|9
|5
| 20
Зона вылета
|Венеция
|8
|4