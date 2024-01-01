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Фиорентина - Рома 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
27 Октября 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Фиорентина
Рома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Рома, которое состоится 27 Октября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Рома
Рим
43ИспанияврДавид де Хеа
2Бразилиязщ Додо
15ИталиязщПьетро Комуццо
6ИталиязщЛука Раньери
21ГерманияпзРобин Госенс
32ИталияпзДанило Катальди
29ФранцияпзЯсин Адли
23ИталияпзАндреа Кольпани
4ИталияпзЭдоардо Бове
9АргентинанпЛукас Бельтран
99Кот-д'ИвуарнпКристиан Куаме
99СербияврМиле Свилар
23ИталиязщДжанлука Манчини
5Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
3Испаниязщ Анхелиньо
19ТурциязщЗеки Челик
28ФранцияпзЭнцо Ле Фе
4ИталияпзБриан Кристанте
59ПольшапзНикола Залевски
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
21АргентинанпПауло Дибала
11УкраинанпАртём Довбик
Главные тренеры
ИталияРаффаэле Палладино
ХорватияИван Юрич
История личных встреч
10.03.2024Италия - Серия А28-й турФиорентина2 : 2Рома
10.12.2023Италия - Серия А15-й турРома1 : 1Фиорентина
27.05.2023Италия - Серия АСерия А. 37-й турФиорентина2 : 1Рома
15.01.2023Италия - Серия АСерия А. 18-й турРома2 : 0Фиорентина
09.05.2022Италия - Серия А36-й турФиорентина2 : 0Рома
22.08.2021Италия - Серия А1-й турРома3 : 1Фиорентина
03.03.2021Италия - Серия А25-й турФиорентина1 : 2Рома
01.11.2020Италия - Серия А6-й турРома2 : 0Фиорентина
26.07.2020Италия - Серия А36-й турРома2 : 1Фиорентина
20.12.2019Италия - Серия А17-й турФиорентина1 : 4Рома
24.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 2-й тур2 : 4Фиорентина
20.10.2024Италия — Серия А8-й тур0 : 6Фиорентина
06.10.2024Италия — Серия А7-й турФиорентина2 : 1
03.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 1-й турФиорентина2 : 0
29.09.2024Италия — Серия А6-й тур0 : 0Фиорентина
24.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й турРома1 : 0
20.10.2024Италия — Серия А8-й турРома0 : 1
06.10.2024Италия — Серия А7-й тур1 : 1Рома
03.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й тур1 : 0Рома
29.09.2024Италия — Серия А6-й турРома2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи922
2
Лига чемпионов
Интер М817
3
Лига чемпионов
Аталанта916
4
Лига чемпионов
Ювентус816
5
Лига Европы
Удинезе916
6
Квалификация Лиги конференций
Милан814
7 Торино914
8 Фиорентина813
9 Лацио813
10 Эмполи810
11 Рома810
12 Комо99
13 Болонья89
14 Кальяри99
15 Верона99
16 Монца87
17 Парма87
18
Зона вылета
Дженоа86
19
Зона вылета
Лечче95
20
Зона вылета
Венеция84

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