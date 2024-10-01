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Галатасарай - Бешикташ 28 Октября прямая трансляция

Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
28 Октября 2024 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 10-й тур
Галатасарай
Бешикташ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Бешикташ, которое состоится 28 Октября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Бешикташ
Стамбул
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
Нидерланды Джованни ван Бронкхорст
История личных встреч
03.08.2024 Суперкубок Турции Финал Галатасарай0 : 5Бешикташ
03.03.2024 Турция - Суперлига 28-й тур Бешикташ0 : 1Галатасарай
21.10.2023 Турция - Суперлига 9-й тур Галатасарай2 : 1Бешикташ
30.04.2023 Турция - Суперлига 32-й тур Бешикташ3 : 1Галатасарай
05.11.2022 Турция - Суперлига 13-й тур Галатасарай2 : 1Бешикташ
14.03.2022 Турция - Суперлига 29-й тур Галатасарай2 : 1Бешикташ
25.10.2021 Турция - Суперлига 10-й тур Бешикташ2 : 1Галатасарай
08.05.2021 Турция - Суперлига 40-й тур Галатасарай3 : 1Бешикташ
17.01.2021 Турция - Суперлига 19-й тур Бешикташ2 : 0Галатасарай
15.03.2020 Турция - Суперлига 26-й тур Галатасарай0 : 0Бешикташ
23.10.2024 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Галатасарай4 : 3
19.10.2024 Турция — Суперлига 9-й тур 0 : 3Галатасарай
06.10.2024 Турция — Суперлига 8-й тур Галатасарай1 : 0
03.10.2024 Лига Европы Общий этап. 2-й тур 2 : 2Галатасарай
28.09.2024 Турция — Суперлига 7-й тур Галатасарай3 : 3
24.10.2024 Лига Европы Общий этап. 3-й тур 0 : 1Бешикташ
20.10.2024 Турция — Суперлига 9-й тур Бешикташ2 : 0
06.10.2024 Турция — Суперлига 8-й тур 1 : 1Бешикташ
03.10.2024 Лига Европы Общий этап. 2-й тур Бешикташ1 : 3
30.09.2024 Турция — Суперлига 7-й тур 0 : 3Бешикташ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай925
2
Квалификация Лиги чемпионов
Самсунспор1022
3
Квалификация Лиги Европы
Фенербахче920
4
Квалификация Лиги конференций
Бешикташ820
5 Эюпспор915
6 Гёзтепе915
7 Истанбул Башакшехир814
8 Сивасспор1014
9 Трабзонспор912
10 Коньяспор1011
11 Антальяспор1011
12 Касымпаша1011
13 Ризеспор910
14 Бодрум1010
15 Газиантеп99
16
Зона вылета
Аланьяспор109
17
Зона вылета
Кайсериспор98
18
Зона вылета
Хатайспор93
19
Зона вылета
Адана Демирспор91

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