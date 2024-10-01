Галатасарай - Бешикташ 28 Октября прямая трансляция
Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
28 Октября 2024 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 10-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Бешикташ, которое состоится 28 Октября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Бешикташ
Стамбул
Главные тренеры
|Окан Бурук
|Джованни ван Бронкхорст
История личных встреч
|03.08.2024
|Суперкубок Турции
|Финал
|0 : 5
|03.03.2024
|Турция - Суперлига
|28-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Турция - Суперлига
|9-й тур
|2 : 1
|30.04.2023
|Турция - Суперлига
|32-й тур
|3 : 1
|05.11.2022
|Турция - Суперлига
|13-й тур
|2 : 1
|14.03.2022
|Турция - Суперлига
|29-й тур
|2 : 1
|25.10.2021
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|2 : 1
|08.05.2021
|Турция - Суперлига
|40-й тур
|3 : 1
|17.01.2021
|Турция - Суперлига
|19-й тур
|2 : 0
|15.03.2020
|Турция - Суперлига
|26-й тур
|0 : 0
|23.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|4 : 3
|19.10.2024
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|0 : 3
|06.10.2024
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|1 : 0
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 2
|28.09.2024
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|3 : 3
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 1
|20.10.2024
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|2 : 0
|06.10.2024
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|1 : 1
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 3
|30.09.2024
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|9
|25
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Самсунспор
|10
|22
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Фенербахче
|9
|20
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Бешикташ
|8
|20
|5
|Эюпспор
|9
|15
|6
|Гёзтепе
|9
|15
|7
|Истанбул Башакшехир
|8
|14
|8
|Сивасспор
|10
|14
|9
|Трабзонспор
|9
|12
|10
|Коньяспор
|10
|11
|11
|Антальяспор
|10
|11
|12
|Касымпаша
|10
|11
|13
|Ризеспор
|9
|10
|14
|Бодрум
|10
|10
|15
|Газиантеп
|9
|9
| 16
Зона вылета
|Аланьяспор
|10
|9
| 17
Зона вылета
|Кайсериспор
|9
|8
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|9
|3
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|9
|1