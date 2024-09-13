ЮКСА - Александрия 30 Октября прямая трансляция
30 Октября 2024 года в 14:00 (+03:00). Кубок Украины, 1/8 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЮКСА - Александрия, которое состоится 30 Октября 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Украины, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЮКСА
Александрия
Александрия
Главные тренеры
|Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
|26.10.2024
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|19.10.2024
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|05.10.2024
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|28.09.2024
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|13.09.2024
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0