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ЮКСА - Александрия 30 Октября прямая трансляция

30 Октября 2024 года в 14:00 (+03:00). Кубок Украины, 1/8 финала
ЮКСА
Александрия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЮКСА - Александрия, которое состоится 30 Октября 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Украины, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЮКСА
Александрия
Александрия
Главные тренеры
Украина Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
26.10.2024 Украина — Премьер-лига 11-й тур Александрия2 : 1
19.10.2024 Украина — Премьер-лига 10-й тур Александрия1 : 0
05.10.2024 Украина — Премьер-лига 9-й тур Александрия1 : 1
28.09.2024 Украина — Премьер-лига 8-й тур 0 : 1Александрия
13.09.2024 Украина — Премьер-лига 6-й тур 0 : 0Александрия

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