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Пробий - Буковина 30 Октября прямая трансляция

30 Октября 2024 года в 13:00 (+03:00). Кубок Украины, 1/8 финала
Пробий
Буковина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пробий - Буковина, которое состоится 30 Октября 2024 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Украины, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пробий
Буковина
Черновцы
Главные тренеры
Украина Валерий Сергеевич Кривенцов
История личных встреч
31.08.2021 Кубок Украины 2-й раунд Буковина1 : 1 2 : 4
18.08.2021 Кубок Украины 1-й раунд Буковина2 : 0 ДВ
29.08.2020 Кубок Украины 1-й предварительный раунд 2 : 0
25.09.2019 Кубок Украины 1/16 финала 0 : 2
27.08.2019 Кубок Украины 2-й предварительный раунд 2 : 3

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