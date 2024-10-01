Пробий - Буковина 30 Октября прямая трансляция
30 Октября 2024 года в 13:00 (+03:00). Кубок Украины, 1/8 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пробий - Буковина, которое состоится 30 Октября 2024 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Украины, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пробий
Буковина
Черновцы
Главные тренеры
|Валерий Сергеевич Кривенцов
История личных встреч
|31.08.2021
|Кубок Украины
|2-й раунд
|1 : 1 2 : 4
|18.08.2021
|Кубок Украины
|1-й раунд
|2 : 0 ДВ
|29.08.2020
|Кубок Украины
|1-й предварительный раунд
|2 : 0
|25.09.2019
|Кубок Украины
|1/16 финала
|0 : 2
|27.08.2019
|Кубок Украины
|2-й предварительный раунд
|2 : 3