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Вик - Атлетико М 31 Октября прямая трансляция

31 Октября 2024 года в 21:00 (+03:00). Кубок Испании, 1-й раунд
Вик
Атлетико М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вик - Атлетико М, которое состоится 31 Октября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вик
Атлетико М
Мадрид
История личных встреч
27.10.2024 Испания — Примера 11-й тур 1 : 0Атлетико М
23.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Атлетико М1 : 3
20.10.2024 Испания — Примера 10-й тур Атлетико М3 : 1
06.10.2024 Испания — Примера 9-й тур 1 : 1Атлетико М
02.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 4 : 0Атлетико М

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