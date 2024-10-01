УСВ Херкулес - Спарта 31 Октября прямая трансляция
31 Октября 2024 года в 20:45 (+03:00). Кубок Нидерландов, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между УСВ Херкулес - Спарта, которое состоится 31 Октября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Нидерландов, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
УСВ Херкулес
Утрехт
Спарта
Роттердам
История личных встреч
|25.01.2024
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|3 : 4 ДВ
|21.12.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|3 : 2
|01.11.2023
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|0 : 0 3 : 4
|19.10.2022
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|0 : 1
|21.09.2022
|Кубок Нидерландов
|2-й предварительный раунд
|1 : 2
|26.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 0
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|2 : 2
|05.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|2 : 1
|28.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 2