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УСВ Херкулес - Спарта 31 Октября прямая трансляция

31 Октября 2024 года в 20:45 (+03:00). Кубок Нидерландов, 1-й раунд
УСВ Херкулес
Спарта

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между УСВ Херкулес - Спарта, которое состоится 31 Октября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Нидерландов, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
УСВ Херкулес
Утрехт
Спарта
Роттердам
История личных встреч
25.01.2024 Кубок Нидерландов 1/8 финала УСВ Херкулес3 : 4 ДВ
21.12.2023 Кубок Нидерландов 1/16 финала УСВ Херкулес3 : 2
01.11.2023 Кубок Нидерландов 1-й раунд 0 : 0 3 : 4УСВ Херкулес
19.10.2022 Кубок Нидерландов 1-й раунд УСВ Херкулес0 : 1
21.09.2022 Кубок Нидерландов 2-й предварительный раунд 1 : 2УСВ Херкулес
26.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 2 : 0Спарта
19.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур Спарта2 : 2
05.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 2 : 1Спарта
28.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Спарта1 : 1
21.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур 1 : 2Спарта

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