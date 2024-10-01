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Риу Аве - Каза Пия 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
02 Ноября 2024 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 10-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Риу Аве
Каза Пия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Каза Пия, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Каза Пия
Лиссабон
1 Польша вр Цезарий Мишта
4 Бразилия зщ Patrick
20 Португалия зщ Жоау Томе
33 Бразилия зщ Адерлан Сантос
42 Хорватия зщ Renato Pantalon
34 Турция пз Демир Тыкназ
19 Португалия пз Кику Бондозу
6 Португалия пз Joao Novais
98 Англия пз Омар Ричардс
16 Коста-Рика пз Брандон Агилера
9 Бразилия нп Клэйтон
1 Коста-Рика вр Патрик Секейра
4 Португалия зщ Жоау Голарт
3 Нидерланды зщ Рубен Клюйверт
19 Босния и Герцеговина зщ Нермин Золотич
18 Португалия пз Андреш Жералдеш
89 Болгария пз Адриан Краев
5 Португалия пз Леонарду Лелу
17 Португалия пз Рафаэл Бриту
9 Испания нп Макс Свенссон
90 Бразилия нп Диас Морейра Кассиано
10 Испания нп Рауль Бланко
Главные тренеры
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
11.02.2024 Португалия — Примейра 21-й тур Риу Аве1 : 0Каза Пия
02.09.2023 Португалия — Примейра 4-й тур Каза Пия1 : 1Риу Аве
16.04.2023 Португалия - Примейра 28-й тур Риу Аве1 : 1Каза Пия
30.10.2022 Португалия - Примейра 11-й тур Каза Пия1 : 0Риу Аве
27.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур 5 : 0Риу Аве
19.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 1 : 3 ДВРиу Аве
04.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур Риу Аве1 : 1
29.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур 4 : 0Риу Аве
21.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур Риу Аве2 : 2
25.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур Каза Пия1 : 0
19.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 0 : 5Каза Пия
05.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур 2 : 0Каза Пия
28.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур Каза Пия1 : 1
22.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур 1 : 1Каза Пия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг927
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту924
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика819
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара918
5 Брага917
6 Витория Гимарайнш915
7 Морейренсе914
8 Фамаликан913
9 Каза Пия911
10 Жил Висенте910
11 Эшторил99
12 АВС99
13 Риу Аве98
14 Арока97
15 Боавишта96
16
Стыковая зона
Эштрела96
17
Зона вылета
Насьонал85
18
Зона вылета
Фаренсе94

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