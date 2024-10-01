Риу Аве - Каза Пия 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
02 Ноября 2024 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 10-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Каза Пия, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Каза Пия
Лиссабон
|1
|вр
|Цезарий Мишта
|4
|зщ
|Patrick
|20
|зщ
|Жоау Томе
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|42
|зщ
|Renato Pantalon
|34
|пз
|Демир Тыкназ
|19
|пз
|Кику Бондозу
|6
|пз
|Joao Novais
|98
|пз
|Омар Ричардс
|16
|пз
|Брандон Агилера
|9
|нп
|Клэйтон
|1
|вр
|Патрик Секейра
|4
|зщ
|Жоау Голарт
|3
|зщ
|Рубен Клюйверт
|19
|зщ
|Нермин Золотич
|18
|пз
|Андреш Жералдеш
|89
|пз
|Адриан Краев
|5
|пз
|Леонарду Лелу
|17
|пз
|Рафаэл Бриту
|9
|нп
|Макс Свенссон
|90
|нп
|Диас Морейра Кассиано
|10
|нп
|Рауль Бланко
Главные тренеры
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|11.02.2024
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 0
|02.09.2023
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|16.04.2023
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|1 : 1
|30.10.2022
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 0
|27.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|5 : 0
|19.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|1 : 3 ДВ
|04.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|4 : 0
|21.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|2 : 2
|25.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|0 : 5
|05.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 0
|28.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|9
|27
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|9
|24
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|8
|19
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|9
|18
|5
|Брага
|9
|17
|6
|Витория Гимарайнш
|9
|15
|7
|Морейренсе
|9
|14
|8
|Фамаликан
|9
|13
|9
|Каза Пия
|9
|11
|10
|Жил Висенте
|9
|10
|11
|Эшторил
|9
|9
|12
|АВС
|9
|9
|13
|Риу Аве
|9
|8
|14
|Арока
|9
|7
|15
|Боавишта
|9
|6
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|9
|6
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|8
|5
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|9
|4