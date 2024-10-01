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Престон Норт Энд - Бристоль Сити 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
02 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 13-й тур
Престон Норт Энд
Бристоль Сити

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Бристоль Сити, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Бристоль Сити
Бристоль
Главные тренеры
Англия Пол Хекингботтом
История личных встреч
13.01.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Престон Норт Энд2 : 0Бристоль Сити
05.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Бристоль Сити1 : 1Престон Норт Энд
04.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Престон Норт Энд1 : 2Бристоль Сити
12.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Бристоль Сити2 : 1Престон Норт Энд
29.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Престон Норт Энд2 : 2Бристоль Сити
11.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Бристоль Сити0 : 0Престон Норт Энд
16.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Бристоль Сити2 : 0Престон Норт Энд
18.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Престон Норт Энд1 : 0Бристоль Сити
22.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Бристоль Сити1 : 1Престон Норт Энд
28.09.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Престон Норт Энд3 : 3Бристоль Сити
30.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Престон Норт Энд0 : 3
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур 3 : 3Престон Норт Энд
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Престон Норт Энд2 : 2
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Престон Норт Энд1 : 0
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур 0 : 0Престон Норт Энд
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур Бристоль Сити0 : 0
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур 2 : 2Бристоль Сити
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур 0 : 2Бристоль Сити
06.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Бристоль Сити1 : 1
02.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Бристоль Сити0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1228
2
Повышение
Бёрнли1223
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1223
4
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1222
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1220
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс1219
7 Уотфорд1219
8 Норвич Сити1218
9 Мидлсбро1218
10 Миллуолл1216
11 Бристоль Сити1216
12 Дерби Каунти1215
13 Шеффилд Уэнсдей1215
14 Оксфорд Юнайтед1214
15 Халл Сити1214
16 Престон Норт Энд1214
17 Суонси Сити1213
18 Ковентри Сити1212
19 Сток Сити1212
20 Кардифф Сити1212
21 Плимут Аргайл1212
22
Зона вылета
Лутон Таун1211
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс129
24
Зона вылета
Портсмут128

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