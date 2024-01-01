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Черноморец - Шинник 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия), вместимость: 12500
03 Ноября 2024 года в 14:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 17-й тур
Главный судья: Антон Фролов (Москва, Россия);
ЧерноморецШинник

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Шинник, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
РоссияВадим Вячеславович Гаранин
РоссияОлег Петрович Василенко
РоссияДмитрий Николаевич Черышев
История личных встреч
18.03.2024Россия - Мелбет Первая лига23-й турЧерноморец1 : 0Шинник
09.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й турШинник2 : 1Черноморец
07.11.2011ФНЛ - Первый дивизион38-й турШинник1 : 0Черноморец
27.06.2011ФНЛ - Первый дивизион18-й турЧерноморец2 : 3Шинник
29.07.2009Россия - Первый дивизион - 200922-й турЧерноморец1 : 1Шинник
31.03.2009Россия - Первый дивизион - 20092-й турШинник0 : 1Черноморец
01.11.2003Россия - Премьер-Лига - 200330-й турЧерноморец2 : 1Шинник
16.03.2003Россия - Премьер-Лига - 20031-й турШинник1 : 1Черноморец
08.11.1999Чемпионат России Высший дивизион - 199930-й турЧерноморец1 : 1Шинник
03.04.1999Чемпионат России Высший дивизион - 19991-й турШинник1 : 0Черноморец
26.10.2024Россия — Мелбет Первая лига16-й тур6 : 1Черноморец
19.10.2024Россия — Мелбет Первая лига15-й турЧерноморец0 : 0
12.10.2024Россия — Мелбет Первая лига14-й тур0 : 3Черноморец
06.10.2024Россия — Мелбет Первая лига13-й тур2 : 0Черноморец
29.09.2024Россия — Мелбет Первая лига12-й турЧерноморец3 : 0
30.10.2024Fonbet Кубок России1/8 финалаШинник0 : 0 4 : 2
26.10.2024Россия — Мелбет Первая лига16-й тур1 : 1Шинник
20.10.2024Россия — Мелбет Первая лига15-й турШинник1 : 3
15.10.2024Fonbet Кубок России1/16 финала0 : 1Шинник
12.10.2024Россия — Мелбет Первая лига14-й тур1 : 0Шинник
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Торпедо М1733
2
Повышение
Балтика1630
3
Стыковая зона
Арсенал Т1728
4
Стыковая зона
Урал1626
5 Сочи1624
6 Черноморец1624
7 Енисей1723
8 Чайка1622
9 Нефтехимик1622
10 Ротор1722
11 СКА-Хабаровск1621
12 Родина1620
13 Сокол1719
14 КАМАЗ1719
15 Уфа1717
16
Зона вылета
Алания1717
17
Зона вылета
Шинник1615
18
Зона вылета
Тюмень169

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