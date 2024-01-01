Черноморец - Шинник 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия), вместимость: 12500
03 Ноября 2024 года в 14:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 17-й тур
Главный судья: Антон Фролов (Москва, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Шинник, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
|Вадим Вячеславович Гаранин
|Олег Петрович Василенко
|Дмитрий Николаевич Черышев
История личных встреч
|18.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|1 : 0
|09.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 1
|07.11.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|38-й тур
|1 : 0
|27.06.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|18-й тур
|2 : 3
|29.07.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|22-й тур
|1 : 1
|31.03.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|2-й тур
|0 : 1
|01.11.2003
|Россия - Премьер-Лига - 2003
|30-й тур
|2 : 1
|16.03.2003
|Россия - Премьер-Лига - 2003
|1-й тур
|1 : 1
|08.11.1999
|Чемпионат России Высший дивизион - 1999
|30-й тур
|1 : 1
|03.04.1999
|Чемпионат России Высший дивизион - 1999
|1-й тур
|1 : 0
|26.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|6 : 1
|19.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|0 : 0
|12.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|0 : 3
|06.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|2 : 0
|29.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|3 : 0
|30.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|0 : 0 4 : 2
|26.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 1
|20.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|1 : 3
|15.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 1
|12.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Торпедо М
|17
|33
| 2
Повышение
|Балтика
|16
|30
| 3
Стыковая зона
|Арсенал Т
|17
|28
| 4
Стыковая зона
|Урал
|16
|26
|5
|Сочи
|16
|24
|6
|Черноморец
|16
|24
|7
|Енисей
|17
|23
|8
|Чайка
|16
|22
|9
|Нефтехимик
|16
|22
|10
|Ротор
|17
|22
|11
|СКА-Хабаровск
|16
|21
|12
|Родина
|16
|20
|13
|Сокол
|17
|19
|14
|КАМАЗ
|17
|19
|15
|Уфа
|17
|17
| 16
Зона вылета
|Алания
|17
|17
| 17
Зона вылета
|Шинник
|16
|15
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|16
|9