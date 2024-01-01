Атлетико М - Лас-Пальмас 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
03 Ноября 2024 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 12-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Лас-Пальмас, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
|13
|вр
|Ян Облак
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|21
|зщ
|Хавьер Галан
|16
|зщ
|Науэль Молина
|20
|пз
|Аксель Витсель
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|6
|пз
|Коке
|12
|пз
|Самуэл Лино
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|9
|нп
|Александр Сёрлот
|1
|вр
|Яспер Силлессен
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|15
|зщ
|Скотт Маккенна
|3
|зщ
|Мика Мармоль
|23
|зщ
|Алекс Муньос
|29
|пз
|Дариу Эсугу
|8
|пз
|Хосе Кампанья
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|10
|пз
|Альберто Молейро
|14
|нп
|Ману Фустер
|37
|нп
|Фабиу Силва
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Луис Мигель Каррион
|Диего Пенас Мартинес
История личных встреч
|17.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|5 : 0
|03.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 1
|28.01.2018
|Испания - Примера
|21-й тур
|3 : 0
|26.08.2017
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 5
|29.04.2017
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 5
|10.01.2017
|Кубок Испании
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 3
|03.01.2017
|Кубок Испании
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 2
|17.12.2016
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|17.01.2016
|Испания - Примера
|20-й тур
|0 : 3
|22.08.2015
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 0
|31.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 2
|27.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 0
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 3
|20.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|3 : 1
|06.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 1
|31.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 7
|26.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 0
|21.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|2 : 3
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 1
|30.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|11
|30
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|11
|24
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|11
|21
| 4
Лига чемпионов
|Осасуна
|12
|21
| 5
Лига Европы
|Атлетико М
|11
|20
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|12
|18
|7
|Атлетик Б
|11
|18
|8
|Бетис
|11
|18
|9
|Райо Вальекано
|11
|16
|10
|Жирона
|12
|15
|11
|Севилья
|11
|15
|12
|Сельта
|11
|13
|13
|Алавес
|12
|13
|14
|Реал Сосьедад
|11
|12
|15
|Леганес
|12
|11
|16
|Хетафе
|11
|10
|17
|Эспаньол
|11
|10
| 18
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|11
|9
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|12
|8
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|11
|7