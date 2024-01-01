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Атлетико М - Лас-Пальмас 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
03 Ноября 2024 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 12-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Атлетико М
Лас-Пальмас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Лас-Пальмас, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
13СловенияврЯн Облак
2УругвайзщХосе Хименес
21ИспаниязщХавьер Галан
16АргентиназщНауэль Молина
20БельгияпзАксель Витсель
5АргентинапзРодриго Де Пауль
6Испанияпз Коке
12БразилияпзСамуэл Лино
7ФранциянпАнтуан Гризманн
19АргентинанпХулиан Альварес
9НорвегиянпАлександр Сёрлот
1НидерландыврЯспер Силлессен
4ИспаниязщАлекс Суарес
15ШотландиязщСкотт Маккенна
3ИспаниязщМика Мармоль
23ИспаниязщАлекс Муньос
29ПортугалияпзДариу Эсугу
8ИспанияпзХосе Кампанья
20ИспанияпзКирьян Родригес
10ИспанияпзАльберто Молейро
14ИспаниянпМану Фустер
37ПортугалиянпФабиу Силва
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
ИспанияЛуис Мигель Каррион
ИспанияДиего Пенас Мартинес
История личных встреч
17.02.2024Испания - Примера25-й турАтлетико М5 : 0Лас-Пальмас
03.11.2023Испания - Примера12-й турЛас-Пальмас2 : 1Атлетико М
28.01.2018Испания - Примера21-й турАтлетико М3 : 0Лас-Пальмас
26.08.2017Испания - Примера2-й турЛас-Пальмас1 : 5Атлетико М
29.04.2017Испания - Примера35-й турЛас-Пальмас0 : 5Атлетико М
10.01.2017Кубок Испании1/8 финала. 2-й матчАтлетико М2 : 3Лас-Пальмас
03.01.2017Кубок Испании1/8 финала. 1-й матчЛас-Пальмас0 : 2Атлетико М
17.12.2016Испания - Примера16-й турАтлетико М1 : 0Лас-Пальмас
17.01.2016Испания - Примера20-й турЛас-Пальмас0 : 3Атлетико М
22.08.2015Испания - Примера1-й турАтлетико М1 : 0Лас-Пальмас
31.10.2024Кубок Испании1-й раунд0 : 2Атлетико М
27.10.2024Испания — Примера11-й тур1 : 0Атлетико М
23.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турАтлетико М1 : 3
20.10.2024Испания — Примера10-й турАтлетико М3 : 1
06.10.2024Испания — Примера9-й тур1 : 1Атлетико М
31.10.2024Кубок Испании1-й раунд0 : 7Лас-Пальмас
26.10.2024Испания — Примера11-й турЛас-Пальмас1 : 0
21.10.2024Испания — Примера10-й тур2 : 3Лас-Пальмас
05.10.2024Испания — Примера9-й турЛас-Пальмас0 : 1
30.09.2024Испания — Примера8-й тур3 : 1Лас-Пальмас
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1130
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1124
3
Лига чемпионов
Вильярреал1121
4
Лига чемпионов
Осасуна1221
5
Лига Европы
Атлетико М1120
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1218
7 Атлетик Б1118
8 Бетис1118
9 Райо Вальекано1116
10 Жирона1215
11 Севилья1115
12 Сельта1113
13 Алавес1213
14 Реал Сосьедад1112
15 Леганес1211
16 Хетафе1110
17 Эспаньол1110
18
Зона вылета
Лас-Пальмас119
19
Зона вылета
Вальядолид128
20
Зона вылета
Валенсия117

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