Барселона - Эспаньол 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
03 Ноября 2024 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 12-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Эспаньол, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Эспаньол
Барселона
|13
|вр
|Иньяки Пенья
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|2
|зщ
|Пау Кубарси
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|17
|пз
|Марк Касадо
|21
|пз
|Френки де Йонг
|19
|пз
|Ламин Ямаль
|8
|пз
|Педри
|11
|пз
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|12
|зщ
|Альваро Техеро
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|4
|зщ
|Мараш Кумбула
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|22
|зщ
|Карлос Ромеро
|18
|пз
|Альваро Агуадо
|20
|пз
|Алекс Крал
|17
|нп
|Хофре Каррерас
|16
|нп
|Валид Хеддира
|7
|нп
|Хавьер Пуадо
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Маноло Гонсалес
История личных встреч
|14.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 4
|31.12.2022
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|13.02.2022
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 2
|20.11.2021
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 0
|08.07.2020
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|04.01.2020
|Испания - Примера
|19-й тур
|2 : 2
|30.03.2019
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
|08.12.2018
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 4
|04.02.2018
|Испания - Примера
|22-й тур
|1 : 1
|25.01.2018
|Кубок Испании
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 0
|26.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 4
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|4 : 1
|20.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|5 : 1
|06.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 3
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|5 : 0
|31.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 4
|25.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 2
|19.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|4 : 1
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 1
|29.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура Примеры: «Барселона» — «Эспаньол». Начало каталонского дерби запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|11
|30
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|11
|24
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|11
|21
| 4
Лига чемпионов
|Осасуна
|12
|21
| 5
Лига Европы
|Атлетико М
|11
|20
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|12
|18
|7
|Атлетик Б
|11
|18
|8
|Бетис
|11
|18
|9
|Райо Вальекано
|11
|16
|10
|Жирона
|12
|15
|11
|Севилья
|11
|15
|12
|Сельта
|11
|13
|13
|Алавес
|12
|13
|14
|Реал Сосьедад
|11
|12
|15
|Леганес
|12
|11
|16
|Хетафе
|11
|10
|17
|Эспаньол
|11
|10
| 18
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|11
|9
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|12
|8
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|11
|7