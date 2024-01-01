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Барселона - Эспаньол 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
03 Ноября 2024 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 12-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
Барселона
Эспаньол

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Эспаньол, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Эспаньол
Барселона
13ИспанияврИньяки Пенья
23ФранциязщЖюль Кунде
2ИспаниязщПау Кубарси
5ИспаниязщИньиго Мартинес
3ИспаниязщАлекс Бальде
17ИспанияпзМарк Касадо
21НидерландыпзФренки де Йонг
19ИспанияпзЛамин Ямаль
8Испанияпз Педри
11Бразилияпз Рафинья
9ПольшанпРоберт Левандовски
1ИспанияврЖоан Гарсия
12ИспаниязщАльваро Техеро
23МароккозщОмар Эль-Хилали
4АлбаниязщМараш Кумбула
6УругвайзщЛеандро Кабрера
22ИспаниязщКарлос Ромеро
18ИспанияпзАльваро Агуадо
20ЧехияпзАлекс Крал
17ИспаниянпХофре Каррерас
16МарокконпВалид Хеддира
7ИспаниянпХавьер Пуадо
Главные тренеры
ГерманияХанс-Дитер Флик
ИспанияМаноло Гонсалес
История личных встреч
14.05.2023Испания - Примера34-й турЭспаньол2 : 4Барселона
31.12.2022Испания - Примера15-й турБарселона1 : 1Эспаньол
13.02.2022Испания - Примера24-й турЭспаньол2 : 2Барселона
20.11.2021Испания - Примера14-й турБарселона1 : 0Эспаньол
08.07.2020Испания - Примера35-й турБарселона1 : 0Эспаньол
04.01.2020Испания - Примера19-й турЭспаньол2 : 2Барселона
30.03.2019Испания - Примера29-й турБарселона2 : 0Эспаньол
08.12.2018Испания - Примера15-й турЭспаньол0 : 4Барселона
04.02.2018Испания - Примера22-й турЭспаньол1 : 1Барселона
25.01.2018Кубок Испании1/4 финала. 2-й матчБарселона2 : 0Эспаньол
26.10.2024Испания — Примера11-й тур0 : 4Барселона
23.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турБарселона4 : 1
20.10.2024Испания — Примера10-й турБарселона5 : 1
06.10.2024Испания — Примера9-й тур0 : 3Барселона
01.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турБарселона5 : 0
31.10.2024Кубок Испании1-й раунд0 : 4Эспаньол
25.10.2024Испания — Примера11-й турЭспаньол0 : 2
19.10.2024Испания — Примера10-й тур4 : 1Эспаньол
05.10.2024Испания — Примера9-й турЭспаньол2 : 1
29.09.2024Испания — Примера8-й тур1 : 0Эспаньол
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура Примеры: «Барселона» — «Эспаньол». Начало каталонского дерби запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1130
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1124
3
Лига чемпионов
Вильярреал1121
4
Лига чемпионов
Осасуна1221
5
Лига Европы
Атлетико М1120
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1218
7 Атлетик Б1118
8 Бетис1118
9 Райо Вальекано1116
10 Жирона1215
11 Севилья1115
12 Сельта1113
13 Алавес1213
14 Реал Сосьедад1112
15 Леганес1211
16 Хетафе1110
17 Эспаньол1110
18
Зона вылета
Лас-Пальмас119
19
Зона вылета
Вальядолид128
20
Зона вылета
Валенсия117

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