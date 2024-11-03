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Осер - Ренн 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
03 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
Осер
Ренн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Ренн, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осер
Осер
Ренн
Ренн
16ГвианаврДонован Леон
20Кот-д'ИвуарзщСинали Дьоманде
4Бразилиязщ Жубал
92Кот-д'ИвуарзщКлеман Акпа
23НидерландызщКи-Яна Хувер
14ГаназщГидеон Менса
27ФранцияпзКевин Дануа
42ГанапзЭлиша Овусу
10ФранцияпзГаэтан Перрен
19ФранцияпзФлориан Ай
25Кот-д'ИвуарнпХамед Жуниор Траоре
30ФранцияврСтив Манданда
33НидерландызщХанс Хатебур
4КамерунзщКристофер Ву
15СенегалзщМикаил Фай
3ФранциязщАдриен Трюффер
28ФинляндияпзГлен Камара
7ДанияпзАльберт Грёнбек
11ФранциянпЛюдовик Блас
20КолумбиянпКарлос Андрес Гомес
27Португалиянп Жота
9ФранциянпАрно Калимуэндо
Главные тренеры
ФранцияКристоф Пеллиссье
ФранцияЖюльен Стефан
История личных встреч
11.03.2023Франция - Лига 127-й турОсер0 : 0Ренн
11.09.2022Франция - Лига 17-й турРенн5 : 0Осер
12.02.2014Кубок Франции1/8 финалаОсер0 : 1Ренн
11.03.2012Франция - Лига 127-й турРенн1 : 1Осер
23.10.2011Франция - Лига 111-й турОсер0 : 1Ренн
02.04.2011Франция - Лига 129-й турРенн0 : 0Осер
14.11.2010Франция - Лига 113-й турОсер2 : 1Ренн
14.02.2010Франция - Лига 124-й турОсер1 : 0Ренн
03.10.2009Франция - Лига 18-й турРенн0 : 1Осер
08.03.2009Франция - Лига 127-й турРенн2 : 0Осер
27.10.2024Франция — Лига 19-й тур2 : 2Осер
20.10.2024Франция — Лига 18-й турОсер2 : 1
05.10.2024Франция — Лига 17-й тур3 : 1Осер
27.09.2024Франция — Лига 16-й турОсер3 : 0
22.09.2024Франция — Лига 15-й тур3 : 2Осер
25.10.2024Франция — Лига 19-й турРенн1 : 0
19.10.2024Франция — Лига 18-й тур1 : 1Ренн
05.10.2024Франция — Лига 17-й турРенн1 : 2
27.09.2024Франция — Лига 16-й тур3 : 1Ренн
21.09.2024Франция — Лига 15-й турРенн1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1026
2
Лига чемпионов
Монако1020
3
Лига чемпионов
Лилль1018
4
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель917
5
Лига Европы
Ницца1016
6
Квалификация Лиги конференций
Лион1015
7 Реймс914
8 Ланс1014
9 Страсбург913
10 Брест1013
11 Ренн911
12 Нант910
13 Осер910
14 Анже1010
15 Тулуза99
16
Стыковая зона
Сент-Этьен97
17
Зона вылета
Гавр96
18
Зона вылета
Монпелье94

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