Осер - Ренн 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
03 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Ренн, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осер
Осер
Ренн
Ренн
|16
|вр
|Донован Леон
|20
|зщ
|Синали Дьоманде
|4
|зщ
|Жубал
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|23
|зщ
|Ки-Яна Хувер
|14
|зщ
|Гидеон Менса
|27
|пз
|Кевин Дануа
|42
|пз
|Элиша Овусу
|10
|пз
|Гаэтан Перрен
|19
|пз
|Флориан Ай
|25
|нп
|Хамед Жуниор Траоре
|30
|вр
|Стив Манданда
|33
|зщ
|Ханс Хатебур
|4
|зщ
|Кристофер Ву
|15
|зщ
|Микаил Фай
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|28
|пз
|Глен Камара
|7
|пз
|Альберт Грёнбек
|11
|нп
|Людовик Блас
|20
|нп
|Карлос Андрес Гомес
|27
|нп
|Жота
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
|Жюльен Стефан
История личных встреч
|11.03.2023
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 0
|11.09.2022
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|5 : 0
|12.02.2014
|Кубок Франции
|1/8 финала
|0 : 1
|11.03.2012
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 1
|23.10.2011
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 1
|02.04.2011
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 0
|14.11.2010
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|2 : 1
|14.02.2010
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|03.10.2009
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 1
|08.03.2009
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 0
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 2
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|2 : 1
|05.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|3 : 1
|27.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|3 : 0
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|3 : 2
|25.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 2
|27.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|3 : 1
|21.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|10
|26
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|10
|20
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|10
|18
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|9
|17
| 5
Лига Европы
|Ницца
|10
|16
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|10
|15
|7
|Реймс
|9
|14
|8
|Ланс
|10
|14
|9
|Страсбург
|9
|13
|10
|Брест
|10
|13
|11
|Ренн
|9
|11
|12
|Нант
|9
|10
|13
|Осер
|9
|10
|14
|Анже
|10
|10
|15
|Тулуза
|9
|9
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Гавр
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|9
|4