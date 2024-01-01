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Наполи - Аталанта 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
03 Ноября 2024 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Наполи
Аталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Аталанта, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Аталанта
Бергамо
1ИталияврАлекс Мерет
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
17УругвайзщМатиас Оливера
99КамерунпзАндре Замбо Ангисса
6ШотландияпзБилли Гилмор
8ШотландияпзСкотт Мактоминей
21ИталиянпМаттео Политано
11БельгиянпРомелу Лукаку
77ГрузиянпХвича Кварацхелия
29ИталияврМарко Карнезекки
19АлбаниязщБерат Джимсити
4ШвециязщИсак Хин
23Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
16ИталиязщРауль Белланова
13Бразилияпз Эдерсон
15НидерландыпзМартен де Рон
22ИталияпзМаттео Руджери
17БельгияпзШарль Де Кетеларе
11НигериянпАдемола Лукман
32ИталиянпМатео Ретеги
Главные тренеры
ИталияАнтонио Конте
ИталияДжан Пьеро Гасперини
История личных встреч
30.03.2024Италия - Серия А30-й турНаполи0 : 3Аталанта
25.11.2023Италия - Серия А13-й турАталанта1 : 2Наполи
11.03.2023Италия - Серия АСерия А. 26-й турНаполи2 : 0Аталанта
05.11.2022Италия - Серия АСерия А. 13-й турАталанта1 : 2Наполи
03.04.2022Италия - Серия А31-й турАталанта1 : 3Наполи
04.12.2021Италия - Серия А16-й турНаполи2 : 3Аталанта
21.02.2021Италия - Серия А23-й турАталанта4 : 2Наполи
10.02.2021Кубок Италии1/2 финала. 2-й матчАталанта3 : 1Наполи
03.02.2021Кубок Италии1/2 финала. 1-й матчНаполи0 : 0Аталанта
17.10.2020Италия - Серия А4-й турНаполи4 : 1Аталанта
29.10.2024Италия — Серия А10-й тур0 : 2Наполи
26.10.2024Италия — Серия А9-й турНаполи1 : 0
20.10.2024Италия — Серия А8-й тур0 : 1Наполи
04.10.2024Италия — Серия А7-й турНаполи3 : 1
29.09.2024Италия — Серия А6-й турНаполи2 : 0
30.10.2024Италия — Серия А10-й турАталанта2 : 0
26.10.2024Италия — Серия А9-й турАталанта6 : 1
23.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турАталанта0 : 0
20.10.2024Италия — Серия А8-й тур0 : 2Аталанта
05.10.2024Италия — Серия А7-й турАталанта5 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1025
2
Лига чемпионов
Ювентус1121
3
Лига чемпионов
Интер М1021
4
Лига чемпионов
Аталанта1019
5
Лига Европы
Фиорентина1019
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио1019
7 Удинезе1116
8 Болонья1015
9 Милан914
10 Торино1014
11 Рома1013
12 Эмполи1011
13 Комо109
14 Кальяри109
15 Парма109
16 Верона109
17 Монца108
18
Зона вылета
Венеция108
19
Зона вылета
Лечче118
20
Зона вылета
Дженоа106

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