Наполи - Аталанта 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
03 Ноября 2024 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Аталанта, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Аталанта
Бергамо
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|6
|пз
|Билли Гилмор
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|21
|нп
|Маттео Политано
|11
|нп
|Ромелу Лукаку
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|4
|зщ
|Исак Хин
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|16
|зщ
|Рауль Белланова
|13
|пз
|Эдерсон
|15
|пз
|Мартен де Рон
|22
|пз
|Маттео Руджери
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|11
|нп
|Адемола Лукман
|32
|нп
|Матео Ретеги
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 3
|25.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 2
|11.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 26-й тур
|2 : 0
|05.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 13-й тур
|1 : 2
|03.04.2022
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 3
|04.12.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 3
|21.02.2021
|Италия - Серия А
|23-й тур
|4 : 2
|10.02.2021
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1
|03.02.2021
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
|17.10.2020
|Италия - Серия А
|4-й тур
|4 : 1
|29.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 2
|26.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 1
|04.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|3 : 1
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 0
|30.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|2 : 0
|26.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|6 : 1
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 0
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 2
|05.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|5 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|10
|25
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|11
|21
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|10
|21
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|10
|19
| 5
Лига Европы
|Фиорентина
|10
|19
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|10
|19
|7
|Удинезе
|11
|16
|8
|Болонья
|10
|15
|9
|Милан
|9
|14
|10
|Торино
|10
|14
|11
|Рома
|10
|13
|12
|Эмполи
|10
|11
|13
|Комо
|10
|9
|14
|Кальяри
|10
|9
|15
|Парма
|10
|9
|16
|Верона
|10
|9
|17
|Монца
|10
|8
| 18
Зона вылета
|Венеция
|10
|8
| 19
Зона вылета
|Лечче
|11
|8
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|10
|6