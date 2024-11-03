Верона - Рома 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
03 Ноября 2024 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Рома, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Рома
Рим
|34
|вр
|Симоне Перилли
|87
|зщ
|Даниэле Гиларди
|42
|зщ
|Диего Коппола
|4
|зщ
|Флавиус Данилюк
|12
|зщ
|Домагой Брадарич
|25
|пз
|Суат Сердар
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|8
|пз
|Дарко Лазович
|31
|нп
|Томаш Суслов
|11
|нп
|Каспер Тенгстедт
|9
|нп
|Амин Сарр
|99
|вр
|Миле Свилар
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|3
|зщ
|Анхелиньо
|19
|зщ
|Зеки Челик
|17
|пз
|Ману Коне
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|61
|пз
|Никколо Писилли
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
|18
|нп
|Матиас Соуле
|21
|нп
|Пауло Дибала
Главные тренеры
|Паоло Дзанетти
|Иван Юрич
История личных встреч
|20.01.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 1
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|19.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 23-й тур
|1 : 0
|31.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 12-й тур
|1 : 3
|19.02.2022
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 2
|19.09.2021
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 2
|31.01.2021
|Италия - Серия А
|20-й тур
|3 : 1
|19.09.2020
|Италия - Серия А
|1-й тур
|3 : 0 Т
|15.07.2020
|Италия - Серия А
|33-й тур
|2 : 1
|01.12.2019
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 3
|29.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|26.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|6 : 1
|21.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 3
|04.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 1
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|3 : 2
|31.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|5 : 1
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 1
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|10
|25
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|11
|21
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|10
|21
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|10
|19
| 5
Лига Европы
|Фиорентина
|10
|19
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|10
|19
|7
|Удинезе
|11
|16
|8
|Болонья
|10
|15
|9
|Милан
|9
|14
|10
|Торино
|10
|14
|11
|Рома
|10
|13
|12
|Эмполи
|10
|11
|13
|Комо
|10
|9
|14
|Кальяри
|10
|9
|15
|Парма
|10
|9
|16
|Верона
|10
|9
|17
|Монца
|10
|8
| 18
Зона вылета
|Венеция
|10
|8
| 19
Зона вылета
|Лечче
|11
|8
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|10
|6