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Верона - Рома 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
03 Ноября 2024 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
Верона
Рома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Рома, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Рома
Рим
34ИталияврСимоне Перилли
87ИталиязщДаниэле Гиларди
42ИталиязщДиего Коппола
4АвстриязщФлавиус Данилюк
12ХорватиязщДомагой Брадарич
25ГерманияпзСуат Сердар
33СловакияпзОндрей Дуда
8СербияпзДарко Лазович
31СловакиянпТомаш Суслов
11ДаниянпКаспер Тенгстедт
9ШвециянпАмин Сарр
99СербияврМиле Свилар
23ИталиязщДжанлука Манчини
5Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
3Испаниязщ Анхелиньо
19ТурциязщЗеки Челик
17ФранцияпзМану Коне
4ИталияпзБриан Кристанте
61ИталияпзНикколо Писилли
92ИталиянпСтефан Эль-Шаарави
18АргентинанпМатиас Соуле
21АргентинанпПауло Дибала
Главные тренеры
ИталияПаоло Дзанетти
ХорватияИван Юрич
История личных встреч
20.01.2024Италия - Серия А21-й турРома2 : 1Верона
26.08.2023Италия - Серия А2-й турВерона2 : 1Рома
19.02.2023Италия - Серия АСерия А. 23-й турРома1 : 0Верона
31.10.2022Италия - Серия АСерия А. 12-й турВерона1 : 3Рома
19.02.2022Италия - Серия А26-й турРома2 : 2Верона
19.09.2021Италия - Серия А4-й турВерона3 : 2Рома
31.01.2021Италия - Серия А20-й турРома3 : 1Верона
19.09.2020Италия - Серия А1-й турВерона3 : 0 ТРома
15.07.2020Италия - Серия А33-й турРома2 : 1Верона
01.12.2019Италия - Серия А14-й турВерона1 : 3Рома
29.10.2024Италия — Серия А10-й тур1 : 0Верона
26.10.2024Италия — Серия А9-й тур6 : 1Верона
21.10.2024Италия — Серия А8-й турВерона0 : 3
04.10.2024Италия — Серия А7-й турВерона2 : 1
29.09.2024Италия — Серия А6-й тур3 : 2Верона
31.10.2024Италия — Серия А10-й турРома1 : 0
27.10.2024Италия — Серия А9-й тур5 : 1Рома
24.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й турРома1 : 0
20.10.2024Италия — Серия А8-й турРома0 : 1
06.10.2024Италия — Серия А7-й тур1 : 1Рома
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1025
2
Лига чемпионов
Ювентус1121
3
Лига чемпионов
Интер М1021
4
Лига чемпионов
Аталанта1019
5
Лига Европы
Фиорентина1019
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио1019
7 Удинезе1116
8 Болонья1015
9 Милан914
10 Торино1014
11 Рома1013
12 Эмполи1011
13 Комо109
14 Кальяри109
15 Парма109
16 Верона109
17 Монца108
18
Зона вылета
Венеция108
19
Зона вылета
Лечче118
20
Зона вылета
Дженоа106

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