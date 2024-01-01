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Интер М - Венеция 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
03 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Мария Соле Феррьери Капути (Италия);
Интер М
Венеция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Венеция, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Венеция
Венеция
1ШвейцарияврЯн Зоммер
31ГерманиязщЯнн Биссекк
6НидерландызщСтефан де Врей
95ИталиязщАлессандро Бастони
36ИталиязщМаттео Дармиан
32ИталиязщФедерико Димарко
16ИталияпзДавиде Фраттези
21АлбанияпзКристьян Аслани
23ИталияпзНиколо Барелла
99ИраннпМехди Тареми
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
35СербияврФилип Станкович
27ИталиязщАнтонио Кандела
30АвстриязщМихаэль Свобода
4НидерландызщДжей Идзес
7ИталиязщФранческо Дзампано
5НидерландызщРидгесиано Хапс
14ИталияпзХанс Николусси Кавилья
32ГанапзЖозеф Альфред Дункан
6СШАпзДжанлука Бузио
11ИталияпзГаэтано Ористанио
20ФинляндиянпЙоэль Похьянпало
Главные тренеры
ИталияСимоне Индзаги
ИталияЭусебио Ди Франческо
История личных встреч
22.01.2022Италия - Серия А23-й турИнтер М2 : 1Венеция
27.11.2021Италия - Серия А14-й турВенеция0 : 2Интер М
30.10.2024Италия — Серия А10-й тур0 : 3Интер М
27.10.2024Италия — Серия А9-й турИнтер М4 : 4
23.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур0 : 1Интер М
20.10.2024Италия — Серия А8-й тур0 : 1Интер М
05.10.2024Италия — Серия А7-й турИнтер М3 : 2
30.10.2024Италия — Серия А10-й турВенеция3 : 2
27.10.2024Италия — Серия А9-й тур2 : 2Венеция
20.10.2024Италия — Серия А8-й турВенеция0 : 2
04.10.2024Италия — Серия А7-й тур2 : 1Венеция
29.09.2024Италия — Серия А6-й тур2 : 1Венеция
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1025
2
Лига чемпионов
Ювентус1121
3
Лига чемпионов
Интер М1021
4
Лига чемпионов
Аталанта1019
5
Лига Европы
Фиорентина1019
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио1019
7 Удинезе1116
8 Болонья1015
9 Милан914
10 Торино1014
11 Рома1013
12 Эмполи1011
13 Комо109
14 Кальяри109
15 Парма109
16 Верона109
17 Монца108
18
Зона вылета
Венеция108
19
Зона вылета
Лечче118
20
Зона вылета
Дженоа106

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