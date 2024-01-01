Интер М - Венеция 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
03 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Мария Соле Феррьери Капути (Италия);
Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Венеция, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Венеция
Венеция
|1
|вр
|Ян Зоммер
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|21
|пз
|Кристьян Аслани
|23
|пз
|Николо Барелла
|99
|нп
|Мехди Тареми
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|35
|вр
|Филип Станкович
|27
|зщ
|Антонио Кандела
|30
|зщ
|Михаэль Свобода
|4
|зщ
|Джей Идзес
|7
|зщ
|Франческо Дзампано
|5
|зщ
|Ридгесиано Хапс
|14
|пз
|Ханс Николусси Кавилья
|32
|пз
|Жозеф Альфред Дункан
|6
|пз
|Джанлука Бузио
|11
|пз
|Гаэтано Ористанио
|20
|нп
|Йоэль Похьянпало
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|22.01.2022
|Италия - Серия А
|23-й тур
|2 : 1
|27.11.2021
|Италия - Серия А
|14-й тур
|0 : 2
|30.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 3
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|4 : 4
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 1
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 1
|05.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|3 : 2
|30.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|3 : 2
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|2 : 2
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 2
|04.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 1
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|10
|25
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|11
|21
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|10
|21
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|10
|19
| 5
Лига Европы
|Фиорентина
|10
|19
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|10
|19
|7
|Удинезе
|11
|16
|8
|Болонья
|10
|15
|9
|Милан
|9
|14
|10
|Торино
|10
|14
|11
|Рома
|10
|13
|12
|Эмполи
|10
|11
|13
|Комо
|10
|9
|14
|Кальяри
|10
|9
|15
|Парма
|10
|9
|16
|Верона
|10
|9
|17
|Монца
|10
|8
| 18
Зона вылета
|Венеция
|10
|8
| 19
Зона вылета
|Лечче
|11
|8
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|10
|6