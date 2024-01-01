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Атланта Юнайтед - Интер Майами 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США), вместимость: 71000
03 Ноября 2024 года в 02:00 (+03:00). США — Major League Soccer, 1/8 финала
Атланта Юнайтед
Интер Майами

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атланта Юнайтед - Интер Майами, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атланта Юнайтед
Атланта
Интер Майами
Майами
Главные тренеры
США Роб Валентино (и.о.)
Аргентина Херардо Мартино
История личных встреч
26.10.2024 США — Major League Soccer 1/8 финала Интер Майами2 : 1Атланта Юнайтед
19.09.2024 США — Major League Soccer МЛС Атланта Юнайтед2 : 2Интер Майами
30.05.2024 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами1 : 3Атланта Юнайтед
17.09.2023 США - Major League Soccer США - MLS Атланта Юнайтед5 : 2Интер Майами
26.07.2023 Кубок лиг MLS + MX Группа Юг 3. 2-й тур Интер Майами4 : 0Атланта Юнайтед
07.05.2023 США - Major League Soccer США - MLS Интер Майами2 : 1Атланта Юнайтед
19.06.2022 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Атланта Юнайтед2 : 0Интер Майами
24.04.2022 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами2 : 1Атланта Юнайтед
28.10.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Атланта Юнайтед2 : 1Интер Майами
30.09.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Атланта Юнайтед1 : 0Интер Майами
26.10.2024 США — Major League Soccer 1/8 финала Интер Майами2 : 1Атланта Юнайтед
23.10.2024 США — Major League Soccer Раунд плей-ин 2 : 2 4 : 5Атланта Юнайтед
20.10.2024 США — Major League Soccer МЛС 1 : 2Атланта Юнайтед
06.10.2024 США — Major League Soccer МЛС Атланта Юнайтед2 : 1
03.10.2024 США — Major League Soccer МЛС Атланта Юнайтед1 : 2
26.10.2024 США — Major League Soccer 1/8 финала Интер Майами2 : 1Атланта Юнайтед
20.10.2024 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами6 : 2
05.10.2024 США — Major League Soccer МЛС 0 : 1Интер Майами
03.10.2024 США — Major League Soccer МЛС 2 : 3Интер Майами
29.09.2024 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами1 : 1
Текстовая трансляция
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По традиции отобрали для вас самые интригующие встречи выходных. Тут не только европейский футбол, но и важные игры в США и Китае.Рейтинг формируется в зависимости от ваших голосовРейтинг Битва Месси и Миранчука, топ-игра в АПЛ и каталонское дерби. Главные матчи выходных 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча 1/8 финала плей-офф МЛС: «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами». Начало встречи запланировано на 02:00 по московскому времени. Счёт в серии — 1-0 в пользу «Интера».
Турнирная таблица
Раунд плей-ин
Клёб де Фут Монреаль
Атланта Юнайтед
2 : 2 4 : 5
Ванкувер Уайткэпс
Портленд Тимберс
5 : 0
1/8 финала
Команда123Счет в серии
Интер Майами
Атланта Юнайтед
2 : 1 03.11
1
0
Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо Рэпидз
5 : 0 1 : 4
2
0
Орландо Сити
Шарлотт
2 : 0 0 : 0 3 : 1
1
1
Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткэпс
2 : 1 04.11
1
0
Цинциннати
Нью-Йорк Сити
1 : 0 03.11
1
0
Сиэтл Саундерс
Хьюстон Динамо
0 : 0 5 : 404.11
1
0
Коламбус Крю
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 1 04.11
0
1
Реал Солт-Лейк
Миннесота Юнайтед
0 : 0 4 : 503.11
0
1
1/4 финала
B05
B07
24.11
B01
Шарлотт
24.11
B08
Лос-Анджелес Гэлакси
24.11
B04
B06
24.11
1/2 финала
Winner QF3
Winner QF4
01.12
Winner QF1
Winner QF2
01.12
Финал
Winner SF1
Winner SF2
08.12

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