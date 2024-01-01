Атланта Юнайтед - Интер Майами 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США), вместимость: 71000
03 Ноября 2024 года в 02:00 (+03:00). США — Major League Soccer, 1/8 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атланта Юнайтед - Интер Майами, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атланта Юнайтед
Атланта
Интер Майами
Майами
Главные тренеры
|Роб Валентино (и.о.)
|Херардо Мартино
История личных встреч
|26.10.2024
|США — Major League Soccer
|1/8 финала
|2 : 1
|19.09.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 2
|30.05.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 3
|17.09.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|5 : 2
|26.07.2023
|Кубок лиг MLS + MX
|Группа Юг 3. 2-й тур
|4 : 0
|07.05.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|2 : 1
|19.06.2022
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 0
|24.04.2022
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 1
|28.10.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 1
|30.09.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|1 : 0
|26.10.2024
|США — Major League Soccer
|1/8 финала
|2 : 1
|23.10.2024
|США — Major League Soccer
|Раунд плей-ин
|2 : 2 4 : 5
|20.10.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 2
|06.10.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 1
|03.10.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 2
|26.10.2024
|США — Major League Soccer
|1/8 финала
|2 : 1
|20.10.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|6 : 2
|05.10.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|0 : 1
|03.10.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 3
|29.09.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 1
Текстовая трансляция
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По традиции отобрали для вас самые интригующие встречи выходных. Тут не только европейский футбол, но и важные игры в США и Китае.Рейтинг формируется в зависимости от ваших голосовРейтинг Битва Месси и Миранчука, топ-игра в АПЛ и каталонское дерби. Главные матчи выходных 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча 1/8 финала плей-офф МЛС: «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами». Начало встречи запланировано на 02:00 по московскому времени. Счёт в серии — 1-0 в пользу «Интера».
Турнирная таблица
Раунд плей-ин
| Клёб де Фут Монреаль
Атланта Юнайтед
|2 : 2 4 : 5
| Ванкувер Уайткэпс
Портленд Тимберс
|5 : 0
1/8 финала
|Команда
|1
|2
|3
|Счет в серии
| Интер Майами
Атланта Юнайтед
|2 : 1
|03.11
1
0
| Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо Рэпидз
|5 : 0
|1 : 4
2
0
| Орландо Сити
Шарлотт
|2 : 0
|0 : 0 3 : 1
1
1
| Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткэпс
|2 : 1
|04.11
1
0
| Цинциннати
Нью-Йорк Сити
|1 : 0
|03.11
1
0
| Сиэтл Саундерс
Хьюстон Динамо
|0 : 0 5 : 4
|04.11
1
0
| Коламбус Крю
Нью-Йорк Ред Буллз
|0 : 1
|04.11
0
1
| Реал Солт-Лейк
Миннесота Юнайтед
|0 : 0 4 : 5
|03.11
0
1
1/4 финала
| B05
B07
|24.11
| B01
Шарлотт
|24.11
| B08
Лос-Анджелес Гэлакси
|24.11
| B04
B06
|24.11
1/2 финала
| Winner QF3
Winner QF4
|01.12
| Winner QF1
Winner QF2
|01.12
Финал
| Winner SF1
Winner SF2
|08.12