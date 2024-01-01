00:33 ()
Онлайн трансляции
Суббота 02 ноября
Воскресенье 03 ноября
Свернуть список

Трабзонспор - Фенербахче 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Папара Парк (Трабзон, Турция), вместимость: 41513
03 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 11-й тур
Трабзонспор
Фенербахче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Трабзонспор - Фенербахче, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Папара Парк (Трабзон, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Трабзонспор
Трабзон
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
Турция Абдулла Авчи
Турция Шенол Гюнеш
Турция Шенол Гюнеш
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
17.03.2024 Турция - Суперлига 30-й тур Трабзонспор2 : 3Фенербахче
04.11.2023 Турция - Суперлига 11-й тур Фенербахче2 : 3Трабзонспор
18.05.2023 Турция - Суперлига 34-й тур Фенербахче3 : 1Трабзонспор
24.12.2022 Турция - Суперлига 15-й тур Трабзонспор2 : 0Фенербахче
06.03.2022 Турция - Суперлига 28-й тур Фенербахче1 : 1Трабзонспор
17.10.2021 Турция - Суперлига 9-й тур Трабзонспор3 : 1Фенербахче
28.02.2021 Турция - Суперлига 27-й тур Трабзонспор0 : 1Фенербахче
25.10.2020 Турция - Суперлига 6-й тур Фенербахче3 : 1Трабзонспор
01.02.2020 Турция - Суперлига 20-й тур Трабзонспор2 : 1Фенербахче
01.09.2019 Турция - Суперлига 3-й тур Фенербахче1 : 1Трабзонспор
26.10.2024 Турция — Суперлига 10-й тур 2 : 1Трабзонспор
19.10.2024 Турция — Суперлига 9-й тур Трабзонспор1 : 0
05.10.2024 Турция — Суперлига 8-й тур 1 : 1Трабзонспор
29.09.2024 Турция — Суперлига 7-й тур Трабзонспор3 : 2
23.09.2024 Турция — Суперлига 6-й тур 0 : 0Трабзонспор
27.10.2024 Турция — Суперлига 10-й тур Фенербахче2 : 0
24.10.2024 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Фенербахче1 : 1
20.10.2024 Турция — Суперлига 9-й тур 2 : 2Фенербахче
03.10.2024 Лига Европы Общий этап. 2-й тур 1 : 1Фенербахче
29.09.2024 Турция — Суперлига 7-й тур 0 : 2Фенербахче
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1028
2
Квалификация Лиги чемпионов
Самсунспор1022
3
Квалификация Лиги Европы
Фенербахче920
4
Квалификация Лиги конференций
Бешикташ1020
5 Сивасспор1117
6 Эюпспор1016
7 Гёзтепе1015
8 Истанбул Башакшехир915
9 Касымпаша1114
10 Трабзонспор912
11 Газиантеп1012
12 Коньяспор1011
13 Антальяспор1011
14 Ризеспор1010
15 Бодрум1010
16
Зона вылета
Аланьяспор109
17
Зона вылета
Кайсериспор109
18
Зона вылета
Хатайспор93
19
Зона вылета
Адана Демирспор102

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close