Трабзонспор - Фенербахче 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Папара Парк (Трабзон, Турция), вместимость: 41513
03 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Трабзонспор - Фенербахче, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Папара Парк (Трабзон, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Трабзонспор
Трабзон
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
|Абдулла Авчи
|Шенол Гюнеш
|Шенол Гюнеш
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|17.03.2024
|Турция - Суперлига
|30-й тур
|2 : 3
|04.11.2023
|Турция - Суперлига
|11-й тур
|2 : 3
|18.05.2023
|Турция - Суперлига
|34-й тур
|3 : 1
|24.12.2022
|Турция - Суперлига
|15-й тур
|2 : 0
|06.03.2022
|Турция - Суперлига
|28-й тур
|1 : 1
|17.10.2021
|Турция - Суперлига
|9-й тур
|3 : 1
|28.02.2021
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|0 : 1
|25.10.2020
|Турция - Суперлига
|6-й тур
|3 : 1
|01.02.2020
|Турция - Суперлига
|20-й тур
|2 : 1
|01.09.2019
|Турция - Суперлига
|3-й тур
|1 : 1
|26.10.2024
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|2 : 1
|19.10.2024
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|1 : 0
|05.10.2024
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|3 : 2
|23.09.2024
|Турция — Суперлига
|6-й тур
|0 : 0
|27.10.2024
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|2 : 0
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 1
|20.10.2024
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|2 : 2
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|10
|28
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Самсунспор
|10
|22
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Фенербахче
|9
|20
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Бешикташ
|10
|20
|5
|Сивасспор
|11
|17
|6
|Эюпспор
|10
|16
|7
|Гёзтепе
|10
|15
|8
|Истанбул Башакшехир
|9
|15
|9
|Касымпаша
|11
|14
|10
|Трабзонспор
|9
|12
|11
|Газиантеп
|10
|12
|12
|Коньяспор
|10
|11
|13
|Антальяспор
|10
|11
|14
|Ризеспор
|10
|10
|15
|Бодрум
|10
|10
| 16
Зона вылета
|Аланьяспор
|10
|9
| 17
Зона вылета
|Кайсериспор
|10
|9
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|9
|3
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|10
|2