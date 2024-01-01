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Сморгонь - Арсенал 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
03 Ноября 2024 года в 15:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 27-й тур
Сморгонь
Арсенал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - Арсенал, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
Арсенал
Дзержинск
История личных встреч
16.06.2024 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Арсенал2 : 0Сморгонь
22.06.2021 Кубок Беларуси 1/16 финала Арсенал2 : 1Сморгонь
21.11.2020 Беларусь - Первая лига 26-й тур Арсенал1 : 0Сморгонь
18.07.2020 Беларусь - Первая лига 13-й тур Сморгонь1 : 1Арсенал
25.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур 0 : 0Сморгонь
19.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Сморгонь2 : 0
05.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 3 : 2Сморгонь
28.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Сморгонь0 : 3
22.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 2 : 1Сморгонь
29.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур 2 : 0Арсенал
20.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 3 : 2Арсенал
06.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Арсенал0 : 4
28.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 1 : 1Арсенал
22.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 2 : 1Арсенал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн2562
2
Квалификация Лиги конференций
Неман2760
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2652
4 Динамо-Брест2745
5 Витебск2741
6 Гомель2639
7 БАТЭ2737
8 Слуцк2735
9 Ислочь2634
10 Арсенал2633
11 Славия-Мозырь2731
12 Минск2727
13 Сморгонь2524
14 Нафтан2621
15
Зона вылета
Днепр М2715
16
Зона вылета
Шахтёр С261

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