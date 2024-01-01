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Гомель - Ислочь 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
03 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 27-й тур
Гомель
Ислочь

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Ислочь, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гомель
Гомель
Ислочь
Минский район
История личных встреч
14.06.2024Беларусь — Высшая лига12-й турИслочь1 : 0Гомель
10.11.2023Беларусь - Высшая лига28-й турГомель0 : 2Ислочь
24.06.2023Беларусь - Высшая лига13-й турИслочь3 : 1Гомель
24.10.2022Беларусь - Высшая лига27-й турГомель3 : 1Ислочь
25.06.2022Беларусь - Высшая лига12-й турИслочь1 : 1Гомель
07.11.2021Беларусь - Высшая лига28-й турИслочь1 : 2Гомель
19.06.2021Беларусь - Высшая лига13-й турГомель2 : 0Ислочь
31.08.2019Беларусь - Высшая лига20-й турГомель2 : 2Ислочь
27.04.2019Беларусь - Высшая лига5-й турИслочь3 : 1Гомель
01.09.2018Беларусь - Высшая лига20-й турИслочь0 : 1Гомель
27.10.2024Беларусь — Высшая лига26-й тур0 : 1Гомель
20.10.2024Беларусь — Высшая лига25-й турГомель1 : 1
05.10.2024Беларусь — Высшая лига24-й тур2 : 2Гомель
27.09.2024Беларусь — Высшая лига23-й турГомель2 : 1
21.09.2024Беларусь — Высшая лига22-й турГомель2 : 1
27.10.2024Беларусь — Высшая лига26-й турИслочь3 : 0
20.10.2024Беларусь — Высшая лига25-й тур3 : 2Ислочь
05.10.2024Беларусь — Высшая лига24-й турИслочь3 : 2
28.09.2024Беларусь — Высшая лига23-й тур2 : 0Ислочь
22.09.2024Беларусь — Высшая лига22-й турИслочь1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн2562
2
Квалификация Лиги конференций
Неман2760
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2652
4 Динамо-Брест2745
5 Витебск2741
6 Гомель2639
7 БАТЭ2737
8 Слуцк2735
9 Ислочь2634
10 Арсенал2633
11 Славия-Мозырь2731
12 Минск2727
13 Сморгонь2524
14 Нафтан2621
15
Зона вылета
Днепр М2715
16
Зона вылета
Шахтёр С261

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