Гомель - Ислочь 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
03 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 27-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Ислочь, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гомель
Гомель
Ислочь
Минский район
История личных встреч
|14.06.2024
|Беларусь — Высшая лига
|12-й тур
|1 : 0
|10.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|0 : 2
|24.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 1
|24.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|3 : 1
|25.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 1
|07.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 2
|19.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|2 : 0
|31.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|2 : 2
|27.04.2019
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|3 : 1
|01.09.2018
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 1
|27.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|0 : 1
|20.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|2 : 2
|27.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|2 : 1
|21.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1
|27.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|3 : 0
|20.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|3 : 2
|05.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|3 : 2
|28.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|2 : 0
|22.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Мн
|25
|62
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|27
|60
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|26
|52
|4
|Динамо-Брест
|27
|45
|5
|Витебск
|27
|41
|6
|Гомель
|26
|39
|7
|БАТЭ
|27
|37
|8
|Слуцк
|27
|35
|9
|Ислочь
|26
|34
|10
|Арсенал
|26
|33
|11
|Славия-Мозырь
|27
|31
|12
|Минск
|27
|27
|13
|Сморгонь
|25
|24
|14
|Нафтан
|26
|21
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|27
|15
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|26
|1