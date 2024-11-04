Парма - Дженоа 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
04 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Дженоа, которое состоится 04 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Парма
Парма
Дженоа
Генуя
|31
|вр
|Дзион Судзуки
|26
|зщ
|Войо Кулибали
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|4
|зщ
|Ботонд Балог
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|16
|пз
|Мандела Кейта
|19
|пз
|Симон Зом
|98
|пз
|Деннис Ман
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|28
|пз
|Валентин Михэйлэ
|13
|нп
|Анж-Йоан Бонни
|1
|вр
|Никола Леали
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|14
|зщ
|Алессандро Вольякко
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|33
|зщ
|Алан Маттурро
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|3
|зщ
|Аарон Кариколь
|47
|пз
|Милан Бадель
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|19
|нп
|Андреа Пинамонти
Главные тренеры
|Фабио Пеккья
|Альберто Джилардино
История личных встреч
|05.02.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 23-й тур
|2 : 0
|03.09.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 4-й тур
|3 : 3
|19.03.2021
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 2
|30.11.2020
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 2
|23.06.2020
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 4
|20.10.2019
|Италия - Серия А
|8-й тур
|5 : 1
|09.03.2019
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 0
|07.10.2018
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 3
|15.04.2015
|Италия - Серия А
|25-й тур
|2 : 0
|05.10.2014
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 2
|30.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|2 : 2
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 1
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|30.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 3
|31.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 1
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|3 : 0
|19.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|05.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|5 : 1
|28.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|11
|25
| 2
Лига чемпионов
|Аталанта
|11
|22
| 3
Лига чемпионов
|Фиорентина
|11
|22
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|11
|21
| 5
Лига Европы
|Интер М
|10
|21
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|10
|19
|7
|Милан
|10
|17
|8
|Удинезе
|11
|16
|9
|Болонья
|10
|15
|10
|Торино
|11
|14
|11
|Рома
|11
|13
|12
|Верона
|11
|12
|13
|Эмполи
|10
|11
|14
|Кальяри
|10
|9
|15
|Комо
|10
|9
|16
|Парма
|10
|9
|17
|Монца
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Венеция
|10
|8
| 19
Зона вылета
|Лечче
|11
|8
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|10
|6