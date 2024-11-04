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Парма - Дженоа 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
04 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Парма
Дженоа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Дженоа, которое состоится 04 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Парма
Парма
Дженоа
Генуя
31 Япония вр Дзион Судзуки
26 Франция зщ Войо Кулибали
15 Италия зщ Энрико Дель Прато
4 Венгрия зщ Ботонд Балог
14 Италия зщ Эмануэле Валери
16 Бельгия пз Мандела Кейта
19 Швейцария пз Симон Зом
98 Румыния пз Деннис Ман
10 Испания пз Адриан Бернабе
28 Румыния пз Валентин Михэйлэ
13 Франция нп Анж-Йоан Бонни
1 Италия вр Никола Леали
20 Италия зщ Стефано Сабелли
14 Италия зщ Алессандро Вольякко
22 Мексика зщ Хоан Васкес
33 Уругвай зщ Алан Маттурро
59 Италия зщ Алессандро Дзаноли
3 Испания зщ Аарон Кариколь
47 Хорватия пз Милан Бадель
32 Дания пз Мортен Френнруп
2 Норвегия пз Мортен Торсбю
19 Италия нп Андреа Пинамонти
Главные тренеры
Италия Фабио Пеккья
Италия Альберто Джилардино
История личных встреч
05.02.2023 Италия - Серия B Серия В. 23-й тур Парма2 : 0Дженоа
03.09.2022 Италия - Серия B Серия В. 4-й тур Дженоа3 : 3Парма
19.03.2021 Италия - Серия А 28-й тур Парма1 : 2Дженоа
30.11.2020 Италия - Серия А 9-й тур Дженоа1 : 2Парма
23.06.2020 Италия - Серия А 27-й тур Дженоа1 : 4Парма
20.10.2019 Италия - Серия А 8-й тур Парма5 : 1Дженоа
09.03.2019 Италия - Серия А 27-й тур Парма1 : 0Дженоа
07.10.2018 Италия - Серия А 8-й тур Дженоа1 : 3Парма
15.04.2015 Италия - Серия А 25-й тур Дженоа2 : 0Парма
05.10.2014 Италия - Серия А 6-й тур Парма1 : 2Дженоа
30.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур 2 : 2Парма
27.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур Парма1 : 1
19.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур 1 : 1Парма
06.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур 0 : 0Парма
30.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур Парма2 : 3
31.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур Дженоа0 : 1
27.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур 3 : 0Дженоа
19.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур Дженоа2 : 2
05.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур 5 : 1Дженоа
28.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур Дженоа0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1125
2
Лига чемпионов
Аталанта1122
3
Лига чемпионов
Фиорентина1122
4
Лига чемпионов
Ювентус1121
5
Лига Европы
Интер М1021
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио1019
7 Милан1017
8 Удинезе1116
9 Болонья1015
10 Торино1114
11 Рома1113
12 Верона1112
13 Эмполи1011
14 Кальяри109
15 Комо109
16 Парма109
17 Монца118
18
Зона вылета
Венеция108
19
Зона вылета
Лечче118
20
Зона вылета
Дженоа106

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