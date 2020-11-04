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Кривбасс - Рух В 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Горняк (Кривой Рог, Украина), вместимость: 2700
04 Ноября 2024 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 12-й тур
Кривбасс
Рух В

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кривбасс - Рух В, которое состоится 04 Ноября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Горняк (Кривой Рог, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
Рух В
Винники
Главные тренеры
Украина Юрий Николаевич Вернидуб
История личных встреч
13.04.2024 Украина - Премьер-лига 24-й тур Рух В1 : 1Кривбасс
01.10.2023 Украина - Премьер-лига 9-й тур Кривбасс1 : 3Рух В
14.05.2023 Украина - Премьер-лига 26-й тур Кривбасс1 : 0Рух В
06.11.2022 Украина - Премьер-лига 11-й тур Рух В2 : 1Кривбасс
30.10.2024 Кубок Украины 1/8 финала 2 : 1Кривбасс
26.10.2024 Украина — Премьер-лига 11-й тур Кривбасс3 : 1
20.10.2024 Украина — Премьер-лига 10-й тур 0 : 1Кривбасс
06.10.2024 Украина — Премьер-лига 9-й тур 2 : 1Кривбасс
28.09.2024 Украина — Премьер-лига 8-й тур Кривбасс0 : 1
29.10.2024 Кубок Украины 1/8 финала Рух В1 : 0
25.10.2024 Украина — Премьер-лига 11-й тур Рух В1 : 1
21.10.2024 Украина — Премьер-лига 10-й тур Рух В0 : 1
05.10.2024 Украина — Премьер-лига 9-й тур 1 : 1Рух В
29.09.2024 Украина — Премьер-лига 8-й тур Рух В0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо К1026
2
Квалификация Лиги конференций
Александрия1026
3
Квалификация Лиги конференций
Полесье1021
4 Шахтёр1020
5 Карпаты1115
6 Рух В1014
7 Кривбасс914
8 Заря1012
9 ЛНЗ Черкассы1012
10 Черноморец1112
11 Верес1011
12 Колос1111
13
Стыковая зона
Ворскла117
14
Стыковая зона
Оболонь-Бровар115
15
Зона вылета
Ингулец125
16
Зона вылета
Днепр-100

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