Кривбасс - Рух В 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Горняк (Кривой Рог, Украина), вместимость: 2700
04 Ноября 2024 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кривбасс - Рух В, которое состоится 04 Ноября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Горняк (Кривой Рог, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
Рух В
Винники
Главные тренеры
|Юрий Николаевич Вернидуб
История личных встреч
|13.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|01.10.2023
|Украина - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 3
|14.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|06.11.2022
|Украина - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|30.10.2024
|Кубок Украины
|1/8 финала
|2 : 1
|26.10.2024
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 1
|20.10.2024
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|06.10.2024
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|28.09.2024
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|29.10.2024
|Кубок Украины
|1/8 финала
|1 : 0
|25.10.2024
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|21.10.2024
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|05.10.2024
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо К
|10
|26
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Александрия
|10
|26
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Полесье
|10
|21
|4
|Шахтёр
|10
|20
|5
|Карпаты
|11
|15
|6
|Рух В
|10
|14
|7
|Кривбасс
|9
|14
|8
|Заря
|10
|12
|9
|ЛНЗ Черкассы
|10
|12
|10
|Черноморец
|11
|12
|11
|Верес
|10
|11
|12
|Колос
|11
|11
| 13
Стыковая зона
|Ворскла
|11
|7
| 14
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|11
|5
| 15
Зона вылета
|Ингулец
|12
|5
| 16
Зона вылета
|Днепр-1
|0
|0