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Уотфорд - Оксфорд Юнайтед 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 22200
08 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 15-й тур
Уотфорд
Оксфорд Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Оксфорд Юнайтед, которое состоится 08 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
История личных встреч
15.09.2020 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Оксфорд Юнайтед1 : 1 0 : 3Уотфорд
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур 1 : 0Уотфорд
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур 2 : 6Уотфорд
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур Уотфорд1 : 0
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур 2 : 1Уотфорд
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур 3 : 0Уотфорд
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 0
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 2
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур 2 : 0Оксфорд Юнайтед
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 1
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1430
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед1428
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1426
4
Плей-офф
Бёрнли1424
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1422
6
Плей-офф
Миллуолл1422
7 Уотфорд1422
8 Мидлсбро1421
9 Суонси Сити1419
10 Блэкберн Роверс1419
11 Бристоль Сити1419
12 Норвич Сити1418
13 Дерби Каунти1418
14 Сток Сити1418
15 Шеффилд Уэнсдей1418
16 Оксфорд Юнайтед1417
17 Ковентри Сити1415
18 Халл Сити1415
19 Лутон Таун1415
20 Престон Норт Энд1415
21 Кардифф Сити1415
22
Зона вылета
Плимут Аргайл1415
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1410
24
Зона вылета
Портсмут149

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