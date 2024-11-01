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Кристал Пэлас - Фулхэм 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
09 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Кристал Пэлас
Фулхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Фулхэм, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Фулхэм
Лондон
1АнглияврДин Хендерсон
27АнглиязщТрево Чалоба
5ФранциязщМаксанс Лакруа
6АнглиязщМарк Гехи
12КолумбиязщДаниэль Муньос
3АнглиязщТайрик Митчелл
28МалипзШейк Дукуре
18ЯпонияпзДаити Камада
15ГанапзДжеффри Шлупп
7СенегалнпИсмаила Сарр
14ФранциянпЖан-Филипп Матета
1ГерманияврБернд Лено
2НидерландызщКенни Тете
5ДаниязщЙоаким Андерсен
3НигериязщКэлвин Бейсси
33СШАзщЭнтони Робинсон
18БразилияпзАндреас Перейра
16НорвегияпзСандер Берге
32АнглияпзЭмиль Смит-Роу
11ИспаниянпАдама Траоре
17НигериянпАлекс Айуоби
7МексиканпРауль Хименес
Главные тренеры
АвстрияОливер Гласнер
ПортугалияМарку Силва
История личных встреч
27.04.2024Англия - Премьер-лига35-й турФулхэм1 : 1Кристал Пэлас
23.09.2023Англия - Премьер-лига6-й турКристал Пэлас0 : 0Фулхэм
20.05.2023Англия - Премьер-лига37-й турФулхэм2 : 2Кристал Пэлас
26.12.2022Англия - Премьер-лига17-й турКристал Пэлас0 : 3Фулхэм
28.02.2021Англия - Премьер-лига26-й турКристал Пэлас0 : 0Фулхэм
24.10.2020Англия - Премьер-лига6-й турФулхэм1 : 2Кристал Пэлас
02.02.2019Англия - Премьер-лига25-й турКристал Пэлас2 : 0Фулхэм
11.08.2018Англия - Премьер-лига1-й турФулхэм0 : 2Кристал Пэлас
11.05.2014Англия - Премьер-лига38-й турФулхэм2 : 2Кристал Пэлас
21.10.2013Англия - Премьер-лига8-й турКристал Пэлас1 : 4Фулхэм
02.11.2024Англия — Премьер-лига10-й тур2 : 2Кристал Пэлас
30.10.2024Англия — Кубок лиги1/8 финала1 : 2Кристал Пэлас
27.10.2024Англия — Премьер-лига9-й турКристал Пэлас1 : 0
21.10.2024Англия — Премьер-лига8-й тур1 : 0Кристал Пэлас
05.10.2024Англия — Премьер-лига7-й турКристал Пэлас0 : 1
04.11.2024Англия — Премьер-лига10-й турФулхэм2 : 1
26.10.2024Англия — Премьер-лига9-й тур1 : 1Фулхэм
19.10.2024Англия — Премьер-лига8-й турФулхэм1 : 3
05.10.2024Англия — Премьер-лига7-й тур3 : 2Фулхэм
28.09.2024Англия — Премьер-лига6-й тур0 : 1Фулхэм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1025
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1023
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1019
4
Лига чемпионов
Челси1018
5
Лига Европы
Арсенал1018
6 Астон Вилла1018
7 Тоттенхэм Хотспур1016
8 Брайтон энд Хоув Альбион1016
9 Фулхэм1015
10 Борнмут1015
11 Ньюкасл Юнайтед1015
12 Брентфорд1013
13 Манчестер Юнайтед1012
14 Вест Хэм Юнайтед1011
15 Лестер Сити1010
16 Эвертон109
17 Кристал Пэлас107
18
Зона вылета
Ипсвич Таун105
19
Зона вылета
Саутгемптон104
20
Зона вылета
Вулверхэмптон103

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