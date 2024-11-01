Кристал Пэлас - Фулхэм 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
09 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Фулхэм, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Фулхэм
Лондон
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|27
|зщ
|Трево Чалоба
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|6
|зщ
|Марк Гехи
|12
|зщ
|Даниэль Муньос
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|28
|пз
|Шейк Дукуре
|18
|пз
|Даити Камада
|15
|пз
|Джеффри Шлупп
|7
|нп
|Исмаила Сарр
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
|1
|вр
|Бернд Лено
|2
|зщ
|Кенни Тете
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|18
|пз
|Андреас Перейра
|16
|пз
|Сандер Берге
|32
|пз
|Эмиль Смит-Роу
|11
|нп
|Адама Траоре
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|7
|нп
|Рауль Хименес
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Марку Силва
История личных встреч
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 2
|26.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 3
|28.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|24.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 2
|02.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
|11.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|11.05.2014
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 2
|21.10.2013
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 4
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 2
|27.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|21.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|04.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 3
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 2
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|10
|25
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|10
|23
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|10
|19
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Арсенал
|10
|18
|6
|Астон Вилла
|10
|18
|7
|Тоттенхэм Хотспур
|10
|16
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|10
|16
|9
|Фулхэм
|10
|15
|10
|Борнмут
|10
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|15
|12
|Брентфорд
|10
|13
|13
|Манчестер Юнайтед
|10
|12
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|11
|15
|Лестер Сити
|10
|10
|16
|Эвертон
|10
|9
|17
|Кристал Пэлас
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|10
|5
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|10
|4
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|10
|3