Ливерпуль - Астон Вилла 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
09 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Астон Вилла, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Астон Вилла
Бирмингем
|62
|вр
|Кивин Келлехер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|11
|нп
|Мохамед Салах
|7
|нп
|Луис Диас
|9
|нп
|Дарвин Нуньес
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|4
|зщ
|Эзри Конса
|3
|зщ
|Диего Карлос
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Лука Динь
|7
|пз
|Джон Макгинн
|24
|пз
|Амаду Онана
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
|27
|нп
|Морган Роджерс
|11
|нп
|Олли Уоткинс
Главные тренеры
|Арне Слот
|Унаи Эмери
История личных встреч
|13.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 3
|03.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|26.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 3
|10.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 2
|11.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|10.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 1
|08.01.2021
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 4
|04.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|7 : 2
|05.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 0
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 0
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 3
|27.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 1
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|03.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 1
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 2
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Астон Вилла». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|10
|25
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|10
|23
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|10
|19
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Арсенал
|10
|18
|6
|Астон Вилла
|10
|18
|7
|Тоттенхэм Хотспур
|10
|16
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|10
|16
|9
|Фулхэм
|10
|15
|10
|Борнмут
|10
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|15
|12
|Брентфорд
|10
|13
|13
|Манчестер Юнайтед
|10
|12
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|11
|15
|Лестер Сити
|10
|10
|16
|Эвертон
|10
|9
|17
|Кристал Пэлас
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|10
|5
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|10
|4
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|10
|3