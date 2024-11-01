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Ливерпуль - Астон Вилла 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
09 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
Ливерпуль
Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Астон Вилла, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Астон Вилла
Бирмингем
62ИрландияврКивин Келлехер
66АнглиязщТрент Александер-Арнольд
5ФранциязщИбраима Конате
4НидерландызщВирджил ван Дейк
26ШотландиязщЭндрю Робертсон
38НидерландыпзРайан Гравенберх
10АргентинапзАлексис Мак Аллистер
8ВенгрияпзДоминик Собослаи
11ЕгипетнпМохамед Салах
7КолумбиянпЛуис Диас
9УругвайнпДарвин Нуньес
23АргентинаврЭмилиано Мартинес
4АнглиязщЭзри Конса
3БразилиязщДиего Карлос
14ИспаниязщПау Торрес
12ФранциязщЛука Динь
7ШотландияпзДжон Макгинн
24БельгияпзАмаду Онана
8БельгияпзЮри Тилеманс
41АнглияпзДжейкоб Рэмси
27АнглиянпМорган Роджерс
11АнглиянпОлли Уоткинс
Главные тренеры
НидерландыАрне Слот
ИспанияУнаи Эмери
История личных встреч
13.05.2024Англия - Премьер-лига37-й турАстон Вилла3 : 3Ливерпуль
03.09.2023Англия - Премьер-лига4-й турЛиверпуль3 : 0Астон Вилла
20.05.2023Англия - Премьер-лига37-й турЛиверпуль1 : 1Астон Вилла
26.12.2022Англия - Премьер-лига17-й турАстон Вилла1 : 3Ливерпуль
10.05.2022Англия - Премьер-лига33-й турАстон Вилла1 : 2Ливерпуль
11.12.2021Англия - Премьер-лига16-й турЛиверпуль1 : 0Астон Вилла
10.04.2021Англия - Премьер-лига31-й турЛиверпуль2 : 1Астон Вилла
08.01.2021Кубок Англии1/32 финалаАстон Вилла1 : 4Ливерпуль
04.10.2020Англия - Премьер-лига4-й турАстон Вилла7 : 2Ливерпуль
05.07.2020Англия - Премьер-лига33-й турЛиверпуль2 : 0Астон Вилла
05.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турЛиверпуль4 : 0
02.11.2024Англия — Премьер-лига10-й турЛиверпуль2 : 1
30.10.2024Англия — Кубок лиги1/8 финала2 : 3Ливерпуль
27.10.2024Англия — Премьер-лига9-й тур2 : 2Ливерпуль
23.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур0 : 1Ливерпуль
06.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур1 : 0Астон Вилла
03.11.2024Англия — Премьер-лига10-й тур4 : 1Астон Вилла
30.10.2024Англия — Кубок лиги1/8 финалаАстон Вилла1 : 2
26.10.2024Англия — Премьер-лига9-й турАстон Вилла1 : 1
22.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турАстон Вилла2 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Астон Вилла». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1025
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1023
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1019
4
Лига чемпионов
Челси1018
5
Лига Европы
Арсенал1018
6 Астон Вилла1018
7 Тоттенхэм Хотспур1016
8 Брайтон энд Хоув Альбион1016
9 Фулхэм1015
10 Борнмут1015
11 Ньюкасл Юнайтед1015
12 Брентфорд1013
13 Манчестер Юнайтед1012
14 Вест Хэм Юнайтед1011
15 Лестер Сити1010
16 Эвертон109
17 Кристал Пэлас107
18
Зона вылета
Ипсвич Таун105
19
Зона вылета
Саутгемптон104
20
Зона вылета
Вулверхэмптон103

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