Венеция - Парма 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 11150
09 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Парма, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венеция
Венеция
Парма
Парма
|35
|вр
|Филип Станкович
|4
|зщ
|Джей Идзес
|33
|зщ
|Марин Шверко
|30
|зщ
|Михаэль Свобода
|7
|зщ
|Франческо Дзампано
|32
|пз
|Жозеф Альфред Дункан
|14
|пз
|Ханс Николусси Кавилья
|6
|пз
|Джанлука Бузио
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|11
|пз
|Гаэтано Ористанио
|20
|нп
|Йоэль Похьянпало
|31
|вр
|Дзион Судзуки
|26
|зщ
|Войо Кулибали
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|4
|зщ
|Ботонд Балог
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|16
|пз
|Мандела Кейта
|8
|пз
|Науэль Эстевес
|98
|пз
|Деннис Ман
|19
|пз
|Симон Зом
|28
|пз
|Валентин Михэйлэ
|13
|нп
|Анж-Йоан Бонни
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Фабио Пеккья
История личных встреч
|03.02.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 23-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 9-й тур
|3 : 2
|19.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 38-й тур
|2 : 1
|26.12.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 19-й тур
|2 : 2
|17.08.2019
|Кубок Италии
|3-й раунд
|3 : 1
|23.02.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 27-й тур
|1 : 1
|23.09.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. 6-й тур
|0 : 1
|03.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|30.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|3 : 2
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|2 : 2
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 2
|04.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 1
|04.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|30.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|2 : 2
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 1
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|11
|25
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|11
|24
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|11
|22
| 4
Лига чемпионов
|Фиорентина
|11
|22
| 5
Лига Европы
|Лацио
|11
|22
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|11
|21
|7
|Милан
|10
|17
|8
|Удинезе
|11
|16
|9
|Болонья
|10
|15
|10
|Торино
|11
|14
|11
|Эмполи
|11
|14
|12
|Рома
|11
|13
|13
|Верона
|11
|12
|14
|Комо
|12
|10
|15
|Дженоа
|12
|10
|16
|Кальяри
|11
|9
|17
|Парма
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Монца
|11
|8
| 19
Зона вылета
|Венеция
|11
|8
| 20
Зона вылета
|Лечче
|11
|8