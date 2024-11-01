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Венеция - Парма 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 11150
09 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Венеция
Парма

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Парма, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венеция
Венеция
Парма
Парма
35 Сербия вр Филип Станкович
4 Нидерланды зщ Джей Идзес
33 Хорватия зщ Марин Шверко
30 Австрия зщ Михаэль Свобода
7 Италия зщ Франческо Дзампано
32 Гана пз Жозеф Альфред Дункан
14 Италия пз Ханс Николусси Кавилья
6 США пз Джанлука Бузио
77 Исландия пз Микаэль-Эгиль Эллертссон
11 Италия пз Гаэтано Ористанио
20 Финляндия нп Йоэль Похьянпало
31 Япония вр Дзион Судзуки
26 Франция зщ Войо Кулибали
15 Италия зщ Энрико Дель Прато
4 Венгрия зщ Ботонд Балог
14 Италия зщ Эмануэле Валери
16 Бельгия пз Мандела Кейта
8 Аргентина пз Науэль Эстевес
98 Румыния пз Деннис Ман
19 Швейцария пз Симон Зом
28 Румыния пз Валентин Михэйлэ
13 Франция нп Анж-Йоан Бонни
Главные тренеры
Италия Эусебио Ди Франческо
Италия Фабио Пеккья
История личных встреч
03.02.2024 Италия - Серия B Серия В. 23-й тур Парма2 : 1Венеция
07.10.2023 Италия - Серия B Серия В. 9-й тур Венеция3 : 2Парма
19.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 38-й тур Парма2 : 1Венеция
26.12.2022 Италия - Серия B Серия В. 19-й тур Венеция2 : 2Парма
17.08.2019 Кубок Италии 3-й раунд Парма3 : 1Венеция
23.02.2018 Италия - Серия B Серия B. 27-й тур Парма1 : 1Венеция
23.09.2017 Италия - Серия B Серия B. 6-й тур Венеция0 : 1Парма
03.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур 1 : 0Венеция
30.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур Венеция3 : 2
27.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур 2 : 2Венеция
20.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур Венеция0 : 2
04.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур 2 : 1Венеция
04.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур Парма0 : 1
30.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур 2 : 2Парма
27.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур Парма1 : 1
19.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур 1 : 1Парма
06.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур 0 : 0Парма
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1125
2
Лига чемпионов
Интер М1124
3
Лига чемпионов
Аталанта1122
4
Лига чемпионов
Фиорентина1122
5
Лига Европы
Лацио1122
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1121
7 Милан1017
8 Удинезе1116
9 Болонья1015
10 Торино1114
11 Эмполи1114
12 Рома1113
13 Верона1112
14 Комо1210
15 Дженоа1210
16 Кальяри119
17 Парма119
18
Зона вылета
Монца118
19
Зона вылета
Венеция118
20
Зона вылета
Лечче118

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