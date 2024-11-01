НАК Бреда - ПСВ Эйндховен 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
09 Ноября 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - ПСВ Эйндховен, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НАК Бреда
Бреда
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
|99
|вр
|Даниэль Белица
|2
|зщ
|Бойд Люкассен
|23
|зщ
|Теренс Конголо
|4
|зщ
|Бой Кемпер
|15
|пз
|Энес Махмутович
|16
|пз
|Максимильен Балар
|8
|пз
|Клинт Леманс
|20
|пз
|Фредрик Йенсен
|11
|пз
|Рауль Паула
|10
|нп
|Элиас Мар Омарссон
|77
|нп
|Лео Сауэр
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|18
|зщ
|Оливье Боскальи
|32
|зщ
|Маттео Дамс
|5
|пз
|Иван Перишич
|7
|пз
|Малик Тилльман
|20
|пз
|Гус Тиль
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|11
|нп
|Жоан Бакайоко
|9
|нп
|Люк де Йонг
Главные тренеры
|Петер Бош
История личных встреч
|08.02.2022
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|4 : 0
|23.01.2020
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|2 : 0
|09.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 0
|29.09.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|0 : 2
|31.03.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|5 : 1
|20.08.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 4
|03.02.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|0 : 2
|16.08.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|6 : 1
|03.05.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|34-й тур
|2 : 0
|10.11.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|13-й тур
|2 : 1
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|2 : 0
|30.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|2 : 1
|26.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|4 : 1
|20.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|1 : 2
|05.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 0
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 0
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|3 : 2
|26.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|6 : 0
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|11
|30
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|10
|25
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|10
|25
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|11
|22
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|11
|21
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|11
|17
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|11
|17
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|11
|15
|9
|НАК Бреда
|11
|15
|10
|НЕК Неймеген
|11
|13
|11
|Виллем II
|11
|12
|12
|Хераклес
|11
|12
|13
|Спарта
|11
|11
|14
|Херенвен
|11
|11
|15
|Гронинген
|11
|9
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|11
|6
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|11
|4