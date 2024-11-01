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НАК Бреда - ПСВ Эйндховен 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
09 Ноября 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
НАК Бреда
ПСВ Эйндховен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - ПСВ Эйндховен, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НАК Бреда
Бреда
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
99 Польша вр Даниэль Белица
2 Нидерланды зщ Бойд Люкассен
23 Нидерланды зщ Теренс Конголо
4 Нидерланды зщ Бой Кемпер
15 Люксембург пз Энес Махмутович
16 Австралия пз Максимильен Балар
8 Нидерланды пз Клинт Леманс
20 Норвегия пз Фредрик Йенсен
11 Германия пз Рауль Паула
10 Исландия нп Элиас Мар Омарссон
77 Словакия нп Лео Сауэр
1 Аргентина вр Вальтер Бенитес
17 Бразилия зщ Мауро Жуниор
6 Нидерланды зщ Райан Фламинго
18 Франция зщ Оливье Боскальи
32 Бельгия зщ Маттео Дамс
5 Хорватия пз Иван Перишич
7 США пз Малик Тилльман
20 Нидерланды пз Гус Тиль
34 Марокко пз Исмаэль Сайбари
11 Бельгия нп Жоан Бакайоко
9 Нидерланды нп Люк де Йонг
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
08.02.2022 Кубок Нидерландов 1/4 финала ПСВ Эйндховен4 : 0НАК Бреда
23.01.2020 Кубок Нидерландов 1/8 финала НАК Бреда2 : 0ПСВ Эйндховен
09.03.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0НАК Бреда
29.09.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур НАК Бреда0 : 2ПСВ Эйндховен
31.03.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур ПСВ Эйндховен5 : 1НАК Бреда
20.08.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур НАК Бреда1 : 4ПСВ Эйндховен
03.02.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур НАК Бреда0 : 2ПСВ Эйндховен
16.08.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур ПСВ Эйндховен6 : 1НАК Бреда
03.05.2014 Нидерланды - Эредивизия 34-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0НАК Бреда
10.11.2013 Нидерланды - Эредивизия 13-й тур НАК Бреда2 : 1ПСВ Эйндховен
02.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 2 : 0НАК Бреда
30.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд 2 : 1НАК Бреда
26.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур НАК Бреда4 : 1
20.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 1 : 2НАК Бреда
05.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур НАК Бреда1 : 0
05.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур ПСВ Эйндховен4 : 0
02.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 3 : 2ПСВ Эйндховен
26.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур ПСВ Эйндховен6 : 0
22.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 1 : 1ПСВ Эйндховен
19.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 1 : 2ПСВ Эйндховен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1130
2
Лига чемпионов
Аякс1025
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт1025
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1122
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1121
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1117
7
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1117
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1115
9 НАК Бреда1115
10 НЕК Неймеген1113
11 Виллем II1112
12 Хераклес1112
13 Спарта1111
14 Херенвен1111
15 Гронинген119
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле119
17
Зона вылета
Алмере Сити116
18
Зона вылета
Валвейк114

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