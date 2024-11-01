Фамаликан - Арока 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
09 Ноября 2024 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Арока, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Арока
Арока
|1
|вр
|Иван Злобин
|2
|зщ
|Калегари
|15
|зщ
|Риччели
|4
|зщ
|Энеа Михай
|5
|зщ
|Рафа Соареш
|28
|пз
|Зеду Юссуф
|8
|пз
|Мирко Топич
|23
|пз
|Жил Диаш
|20
|пз
|Gustavo Sa
|10
|пз
|Рошинья
|11
|нп
|Oscar Aranda
|58
|вр
|Нико Мантль
|28
|зщ
|Тиагу Эшгаю
|13
|зщ
|Борис Попович
|3
|зщ
|Хосе Фонтан
|27
|зщ
|Амаду Данте
|5
|пз
|Давид Симау
|21
|пз
|Таити Фукуи
|10
|пз
|Хасон
|2
|пз
|Морлайе Силла
|19
|нп
|Alfonso Trezza
|50
|нп
|Гювен Ялчин
Главные тренеры
|Арманду Евангелишта
История личных встреч
|23.02.2024
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|3 : 2
|22.09.2023
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 0
|03.04.2023
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|10.10.2022
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|4 : 1
|01.02.2022
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|0 : 0
|20.08.2021
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 1
|10.02.2019
|Португалия - Сегунда
|21-й тур
|2 : 1
|02.09.2018
|Португалия - Сегунда
|4-й тур
|2 : 0
|22.07.2018
|Португалия - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 1
|14.01.2018
|Португалия - Сегунда
|20-й тур
|1 : 0
|03.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 3
|26.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 3
|20.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|0 : 2
|04.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 0
|03.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|1 : 2
|26.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|4 : 1
|20.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|0 : 5
|05.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|10
|30
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|10
|27
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|9
|22
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|10
|20
|5
|Витория Гимарайнш
|10
|18
|6
|Санта-Клара
|10
|18
|7
|Фамаликан
|10
|16
|8
|Морейренсе
|10
|14
|9
|Каза Пия
|10
|12
|10
|Жил Висенте
|10
|10
|11
|АВС
|10
|9
|12
|Эшторил
|10
|9
|13
|Боавишта
|10
|9
|14
|Риу Аве
|10
|9
|15
|Насьонал
|9
|8
| 16
Стыковая зона
|Арока
|10
|7
| 17
Зона вылета
|Эштрела
|10
|6
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|10
|4