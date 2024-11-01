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Фамаликан - Арока 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
09 Ноября 2024 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия)
Фамаликан
Арока

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Арока, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Арока
Арока
1 Россия вр Иван Злобин
2 Бразилия зщ Калегари
15 Бразилия зщ Риччели
4 Албания зщ Энеа Михай
5 Португалия зщ Рафа Соареш
28 Франция пз Зеду Юссуф
8 Сербия пз Мирко Топич
23 Португалия пз Жил Диаш
20 Португалия пз Gustavo Sa
10 Португалия пз Рошинья
11 Испания нп Oscar Aranda
58 Германия вр Нико Мантль
28 Португалия зщ Тиагу Эшгаю
13 Сербия зщ Борис Попович
3 Испания зщ Хосе Фонтан
27 Мали зщ Амаду Данте
5 Португалия пз Давид Симау
21 Япония пз Таити Фукуи
10 Испания пз Хасон
2 Гвинея пз Морлайе Силла
19 Уругвай нп Alfonso Trezza
50 Турция нп Гювен Ялчин
Главные тренеры
Португалия Арманду Евангелишта
История личных встреч
23.02.2024 Португалия — Примейра 23-й тур Арока3 : 2Фамаликан
22.09.2023 Португалия — Примейра 6-й тур Фамаликан1 : 0Арока
03.04.2023 Португалия - Примейра 26-й тур Фамаликан0 : 1Арока
10.10.2022 Португалия - Примейра 9-й тур Арока4 : 1Фамаликан
01.02.2022 Португалия - Примейра 20-й тур Фамаликан0 : 0Арока
20.08.2021 Португалия - Примейра 3-й тур Арока2 : 1Фамаликан
10.02.2019 Португалия - Сегунда 21-й тур Арока2 : 1Фамаликан
02.09.2018 Португалия - Сегунда 4-й тур Фамаликан2 : 0Арока
22.07.2018 Португалия - Кубок лиги 1-й раунд Фамаликан1 : 1Арока
14.01.2018 Португалия - Сегунда 20-й тур Арока1 : 0Фамаликан
03.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур 2 : 3Фамаликан
26.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур Фамаликан0 : 3
20.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 0 : 2Фамаликан
04.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур 1 : 1Фамаликан
29.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур Фамаликан0 : 0
03.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур Арока1 : 2
26.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур 4 : 1Арока
20.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 0 : 5Арока
05.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур Арока1 : 1
29.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур 4 : 0Арока
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1030
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту1027
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика922
4
Квалификация Лиги конференций
Брага1020
5 Витория Гимарайнш1018
6 Санта-Клара1018
7 Фамаликан1016
8 Морейренсе1014
9 Каза Пия1012
10 Жил Висенте1010
11 АВС109
12 Эшторил109
13 Боавишта109
14 Риу Аве109
15 Насьонал98
16
Стыковая зона
Арока107
17
Зона вылета
Эштрела106
18
Зона вылета
Фаренсе104

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