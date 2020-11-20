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Аргентина - Перу 20 Ноября прямая трансляция

20 Ноября 2024 года в 03:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 12-й тур
Аргентина
Перу

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина - Перу, которое состоится 20 Ноября 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аргентина
Перу
Главные тренеры
Аргентина Лионель Скалони
Уругвай Хорхе Фоссати
История личных встреч
30.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 3-й тур Аргентина2 : 0Перу
18.10.2023 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 4-й тур Перу0 : 2Аргентина
15.10.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 12-й тур Аргентина1 : 0Перу
18.11.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 4-й тур Перу0 : 2Аргентина
06.10.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 17-й тур Аргентина0 : 0Перу
07.10.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 9-й тур Перу2 : 2Аргентина
12.10.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 17-й тур Аргентина3 : 1Перу
12.09.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 8-й тур Перу1 : 1Аргентина
11.10.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 17-й тур Аргентина2 : 1Перу
11.09.2008 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 8-й тур Перу1 : 1Аргентина
15.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 11-й тур 2 : 1Аргентина
16.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 10-й тур Аргентина6 : 0
11.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур 1 : 1Аргентина
10.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 8-й тур 2 : 1Аргентина
06.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 7-й тур Аргентина3 : 0
16.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 11-й тур Перу0 : 0
16.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 10-й тур 4 : 0Перу
12.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур Перу1 : 0
11.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 8-й тур 1 : 0Перу
07.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 7-й тур Перу1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аргентина1122
2 Уругвай1119
3 Колумбия1119
4 Бразилия1117
5 Эквадор1116
6 Парагвай1116
7 Венесуэла1112
8 Боливия1112
9 Перу117
10 Чили116

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