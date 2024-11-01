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Гояниенсе - Палмейрас 24 Ноября прямая трансляция

24 Ноября 2024 года в 01:30 (+03:00). Бразилия - Серия А, 35-й тур
Атлетико Гояниенсе
Палмейрас

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Гояниенсе - Палмейрас, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 01:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико Гояниенсе
Гояния
Палмейрас
Сан-Паулу
Главные тренеры
Бразилия Вагнер Мансини
Португалия Абел Феррейра
История личных встреч
12.07.2024 Бразилия - Серия А 16-й тур Палмейрас3 : 1Атлетико Гояниенсе
11.10.2022 Бразилия - Серия А 31-й тур Атлетико Гояниенсе1 : 1Палмейрас
17.06.2022 Бразилия - Серия А 12-й тур Палмейрас4 : 2Атлетико Гояниенсе
11.11.2021 Бразилия - Серия А 31-й тур Палмейрас4 : 0Атлетико Гояниенсе
18.07.2021 Бразилия - Серия А 12-й тур Атлетико Гояниенсе0 : 3Палмейрас
23.02.2021 Бразилия - Серия А 37-й тур Палмейрас1 : 1Атлетико Гояниенсе
25.10.2020 Бразилия - Серия А 18-й тур Атлетико Гояниенсе0 : 3Палмейрас
15.10.2017 Бразилия - Серия А 28-й тур Атлетико Гояниенсе1 : 3Палмейрас
22.06.2017 Бразилия - Серия А 9-й тур Палмейрас1 : 0Атлетико Гояниенсе
25.11.2012 Бразилия - Серия А 37-й тур Палмейрас1 : 2Атлетико Гояниенсе
20.11.2024 Бразилия - Серия А 34-й тур 2 : 0Атлетико Гояниенсе
10.11.2024 Бразилия - Серия А 33-й тур Атлетико Гояниенсе0 : 0
07.11.2024 Бразилия - Серия А 32-й тур Атлетико Гояниенсе1 : 0
26.10.2024 Бразилия - Серия А 31-й тур 3 : 1Атлетико Гояниенсе
19.10.2024 Бразилия - Серия А 30-й тур Атлетико Гояниенсе0 : 0
21.11.2024 Бразилия - Серия А 34-й тур 1 : 2Палмейрас
09.11.2024 Бразилия - Серия А 33-й тур Палмейрас1 : 0
05.11.2024 Бразилия - Серия А 32-й тур 2 : 0Палмейрас
26.10.2024 Бразилия - Серия А 31-й тур Палмейрас2 : 2
21.10.2024 Бразилия - Серия А 30-й тур 3 : 5Палмейрас
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Ботафого3469
2 Палмейрас3467
3 Форталеза3363
4 Фламенго3462
5 Интернасьонал3462
6 Сан-Паулу3458
7 Крузейро3447
8 Баия3446
9 Коринтианс3444
10 Васко да Гама3443
11 Атлетико Минейро3443
12 Витория3441
13 Гремио3440
14 Атлетико Паранаэнсе3440
15 Жувентуде3438
16 Флуминенсе3337
17
Зона вылета
Крисиума3437
18
Зона вылета
Ред Булл Брагантино3437
19
Зона вылета
Куяба3429
20
Зона вылета
Атлетико Гояниенсе3426

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