Гояниенсе - Палмейрас 24 Ноября прямая трансляция
24 Ноября 2024 года в 01:30 (+03:00). Бразилия - Серия А, 35-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Гояниенсе - Палмейрас, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 01:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико Гояниенсе
Гояния
Палмейрас
Сан-Паулу
Главные тренеры
|Вагнер Мансини
|Абел Феррейра
История личных встреч
|12.07.2024
|Бразилия - Серия А
|16-й тур
|3 : 1
|11.10.2022
|Бразилия - Серия А
|31-й тур
|1 : 1
|17.06.2022
|Бразилия - Серия А
|12-й тур
|4 : 2
|11.11.2021
|Бразилия - Серия А
|31-й тур
|4 : 0
|18.07.2021
|Бразилия - Серия А
|12-й тур
|0 : 3
|23.02.2021
|Бразилия - Серия А
|37-й тур
|1 : 1
|25.10.2020
|Бразилия - Серия А
|18-й тур
|0 : 3
|15.10.2017
|Бразилия - Серия А
|28-й тур
|1 : 3
|22.06.2017
|Бразилия - Серия А
|9-й тур
|1 : 0
|25.11.2012
|Бразилия - Серия А
|37-й тур
|1 : 2
|20.11.2024
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|2 : 0
|10.11.2024
|Бразилия - Серия А
|33-й тур
|0 : 0
|07.11.2024
|Бразилия - Серия А
|32-й тур
|1 : 0
|26.10.2024
|Бразилия - Серия А
|31-й тур
|3 : 1
|19.10.2024
|Бразилия - Серия А
|30-й тур
|0 : 0
|21.11.2024
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|1 : 2
|09.11.2024
|Бразилия - Серия А
|33-й тур
|1 : 0
|05.11.2024
|Бразилия - Серия А
|32-й тур
|2 : 0
|26.10.2024
|Бразилия - Серия А
|31-й тур
|2 : 2
|21.10.2024
|Бразилия - Серия А
|30-й тур
|3 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ботафого
|34
|69
|2
|Палмейрас
|34
|67
|3
|Форталеза
|33
|63
|4
|Фламенго
|34
|62
|5
|Интернасьонал
|34
|62
|6
|Сан-Паулу
|34
|58
|7
|Крузейро
|34
|47
|8
|Баия
|34
|46
|9
|Коринтианс
|34
|44
|10
|Васко да Гама
|34
|43
|11
|Атлетико Минейро
|34
|43
|12
|Витория
|34
|41
|13
|Гремио
|34
|40
|14
|Атлетико Паранаэнсе
|34
|40
|15
|Жувентуде
|34
|38
|16
|Флуминенсе
|33
|37
| 17
Зона вылета
|Крисиума
|34
|37
| 18
Зона вылета
|Ред Булл Брагантино
|34
|37
| 19
Зона вылета
|Куяба
|34
|29
| 20
Зона вылета
|Атлетико Гояниенсе
|34
|26