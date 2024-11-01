Сокол - Торпедо М 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Локомотив (Саратов, Россия), вместимость: 15500
24 Ноября 2024 года в 13:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 20-й тур
Главный судья: Владислав Целовальников (Астрахань, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Торпедо М, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Локомотив (Саратов, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сокол
Саратов
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
|Алексей Анатольевич Бага
|Олег Георгиевич Кононов
История личных встреч
|12.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|5 : 0
|14.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|27-й тур
|0 : 2
|05.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 1
|10.11.2018
|Второй дивизион - Центр
|17-й тур
|1 : 1
|17.08.2018
|Второй дивизион - Центр
|5-й тур
|0 : 2
|27.10.2017
|Второй дивизион - Центр
|15-й тур
|3 : 1
|03.08.2017
|Второй дивизион - Центр
|3-й тур
|1 : 1
|21.09.2002
|Россия - Премьер-Лига - 2002
|24-й тур
|0 : 4
|09.03.2002
|Россия - Премьер-Лига - 2002
|1-й тур
|1 : 0
|25.08.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|23-й тур
|0 : 2
|16.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|2 : 0
|09.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|18-й тур
|3 : 1
|02.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|1 : 0
|27.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|0 : 0
|20.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|0 : 1
|17.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|18-й тур
|2 : 0
|02.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|3 : 0
|27.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 1
|21.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|20
|42
| 2
Повышение
|Торпедо М
|19
|37
| 3
Стыковая зона
|Урал
|20
|36
| 4
Стыковая зона
|Сочи
|20
|34
|5
|Арсенал Т
|20
|30
|6
|Черноморец
|19
|30
|7
|Чайка
|19
|26
|8
|Ротор
|19
|26
|9
|СКА-Хабаровск
|19
|25
|10
|Енисей
|20
|24
|11
|Родина
|20
|24
|12
|Нефтехимик
|19
|23
|13
|КАМАЗ
|19
|22
|14
|Шинник
|20
|20
|15
|Уфа
|20
|20
| 16
Зона вылета
|Сокол
|19
|19
| 17
Зона вылета
|Алания
|20
|18
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|20
|12