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Сокол - Торпедо М 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Локомотив (Саратов, Россия), вместимость: 15500
24 Ноября 2024 года в 13:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 20-й тур
Главный судья: Владислав Целовальников (Астрахань, Россия);
СоколТорпедо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Торпедо М, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Локомотив (Саратов, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сокол
Саратов
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
Беларусь Алексей Анатольевич Бага
Россия Олег Георгиевич Кононов
История личных встреч
12.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур Торпедо М5 : 0Сокол
14.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур Сокол0 : 2Торпедо М
05.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Торпедо М0 : 1Сокол
10.11.2018 Второй дивизион - Центр 17-й тур Торпедо М1 : 1Сокол
17.08.2018 Второй дивизион - Центр 5-й тур Сокол0 : 2Торпедо М
27.10.2017 Второй дивизион - Центр 15-й тур Торпедо М3 : 1Сокол
03.08.2017 Второй дивизион - Центр 3-й тур Сокол1 : 1Торпедо М
21.09.2002 Россия - Премьер-Лига - 2002 24-й тур Сокол0 : 4Торпедо М
09.03.2002 Россия - Премьер-Лига - 2002 1-й тур Торпедо М1 : 0Сокол
25.08.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 23-й тур Сокол0 : 2Торпедо М
16.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур 2 : 0Сокол
09.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 18-й тур 3 : 1Сокол
02.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур Сокол1 : 0
27.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур 0 : 0Сокол
20.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур Сокол0 : 1
17.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур 2 : 2Торпедо М
09.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 18-й тур Торпедо М2 : 0
02.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур Торпедо М3 : 0
27.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур 1 : 1Торпедо М
21.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур 0 : 3Торпедо М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2042
2
Повышение
Торпедо М1937
3
Стыковая зона
Урал2036
4
Стыковая зона
Сочи2034
5 Арсенал Т2030
6 Черноморец1930
7 Чайка1926
8 Ротор1926
9 СКА-Хабаровск1925
10 Енисей2024
11 Родина2024
12 Нефтехимик1923
13 КАМАЗ1922
14 Шинник2020
15 Уфа2020
16
Зона вылета
Сокол1919
17
Зона вылета
Алания2018
18
Зона вылета
Тюмень2012

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