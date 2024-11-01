Чайка - СКА-Хабаровск 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: имени Ивана Чайки (Песчанокопское, Россия), вместимость: 3455
24 Ноября 2024 года в 15:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 20-й тур
Главный судья: Инал Танашев (Нальчик, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чайка - СКА-Хабаровск, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: имени Ивана Чайки (Песчанокопское, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чайка
Песчанокопское
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
|Евгений Игоревич Калешин
|Алексей Николаевич Поддубский (и.о.)
История личных встреч
|10.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 0
|28.03.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|33-й тур
|2 : 1
|04.10.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|13-й тур
|0 : 0
|09.11.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|22-й тур
|3 : 2
|24.07.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|0 : 2
|17.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|0 : 0
|10.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|18-й тур
|2 : 0
|03.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|3 : 0
|30.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|0 : 0 4 : 2
|27.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 3
|17.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|2 : 2
|10.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|18-й тур
|1 : 0
|03.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|2 : 0
|26.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|6 : 1
|20.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|20
|42
| 2
Повышение
|Торпедо М
|19
|37
| 3
Стыковая зона
|Урал
|20
|36
| 4
Стыковая зона
|Сочи
|20
|34
|5
|Арсенал Т
|20
|30
|6
|Черноморец
|19
|30
|7
|Чайка
|19
|26
|8
|Ротор
|19
|26
|9
|СКА-Хабаровск
|19
|25
|10
|Енисей
|20
|24
|11
|Родина
|20
|24
|12
|Нефтехимик
|19
|23
|13
|КАМАЗ
|19
|22
|14
|Шинник
|20
|20
|15
|Уфа
|20
|20
| 16
Зона вылета
|Сокол
|19
|19
| 17
Зона вылета
|Алания
|20
|18
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|20
|12