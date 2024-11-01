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Чайка - СКА-Хабаровск 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: имени Ивана Чайки (Песчанокопское, Россия), вместимость: 3455
24 Ноября 2024 года в 15:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 20-й тур
Главный судья: Инал Танашев (Нальчик, Россия);
Чайка
СКА-Хабаровск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чайка - СКА-Хабаровск, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: имени Ивана Чайки (Песчанокопское, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чайка
Песчанокопское
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
Россия Евгений Игоревич Калешин
Россия Алексей Николаевич Поддубский (и.о.)
История личных встреч
10.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур СКА-Хабаровск1 : 0Чайка
28.03.2021 ФНЛ - Первый дивизион 33-й тур Чайка2 : 1СКА-Хабаровск
04.10.2020 ФНЛ - Первый дивизион 13-й тур СКА-Хабаровск0 : 0Чайка
09.11.2019 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур СКА-Хабаровск3 : 2Чайка
24.07.2019 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур Чайка0 : 2СКА-Хабаровск
17.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур 0 : 0Чайка
10.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 18-й тур 2 : 0Чайка
03.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур Чайка3 : 0
30.10.2024 Fonbet Кубок России 1/8 финала 0 : 0 4 : 2Чайка
27.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур 2 : 3Чайка
17.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур СКА-Хабаровск2 : 2
10.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 18-й тур СКА-Хабаровск1 : 0
03.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур 2 : 0СКА-Хабаровск
26.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур СКА-Хабаровск6 : 1
20.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур СКА-Хабаровск3 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2042
2
Повышение
Торпедо М1937
3
Стыковая зона
Урал2036
4
Стыковая зона
Сочи2034
5 Арсенал Т2030
6 Черноморец1930
7 Чайка1926
8 Ротор1926
9 СКА-Хабаровск1925
10 Енисей2024
11 Родина2024
12 Нефтехимик1923
13 КАМАЗ1922
14 Шинник2020
15 Уфа2020
16
Зона вылета
Сокол1919
17
Зона вылета
Алания2018
18
Зона вылета
Тюмень2012

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