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Ипсвич Таун - Манчестер Юнайтед 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
24 Ноября 2024 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Ипсвич Таун
Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Манчестер Юнайтед, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Портман Роуд (Ипсвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 Косово вр Ариянет Мурич
40 Англия зщ Аксель Туанзебе
26 Ирландия зщ Дара О'Ши
15 Австралия зщ Кэмерон Бургесс
3 Англия зщ Лейф Дэвис
18 Англия зщ Бен Джонсон
5 Египет пз Сэми Морси
12 Швеция пз Йенс Каюсте
20 Ямайка нп Омари Хатчинсон
23 Ирландия нп Сэмми Смодич
19 Англия нп Лиам Делап
24 Камерун вр Андре Онана
4 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
35 Северная Ирландия зщ Джонни Эванс
6 Аргентина зщ Лисандро Мартинес
3 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
20 Португалия зщ Диогу Дало
25 Уругвай пз Мануэль Угарте
18 Бразилия пз Каземиро
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
16 Кот-д'Ивуар нп Амад Диалло
10 Англия нп Маркус Рашфорд
Главные тренеры
Англия Киран Маккенна
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
23.09.2015 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Манчестер Юнайтед3 : 0Ипсвич Таун
10.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур 1 : 2Ипсвич Таун
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур Ипсвич Таун1 : 1
26.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур 4 : 3Ипсвич Таун
19.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур Ипсвич Таун0 : 2
05.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур 4 : 1Ипсвич Таун
10.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Манчестер Юнайтед3 : 0
07.11.2024 Лига Европы Общий этап. 4-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0
03.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1
30.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Манчестер Юнайтед5 : 2
27.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур 2 : 1Манчестер Юнайтед
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура АПЛ: «Ипсвич Таун» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1128
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1223
3
Лига чемпионов
Челси1222
4
Лига чемпионов
Арсенал1222
5
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион1222
6 Тоттенхэм Хотспур1219
7 Ноттингем Форест1219
8 Астон Вилла1219
9 Ньюкасл Юнайтед1118
10 Фулхэм1218
11 Брентфорд1217
12 Манчестер Юнайтед1115
13 Борнмут1215
14 Вест Хэм Юнайтед1112
15 Эвертон1211
16 Лестер Сити1210
17 Вулверхэмптон129
18
Зона вылета
Кристал Пэлас128
19
Зона вылета
Ипсвич Таун118
20
Зона вылета
Саутгемптон114

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