Ипсвич Таун - Манчестер Юнайтед 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
24 Ноября 2024 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Манчестер Юнайтед, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Портман Роуд (Ипсвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|1
|вр
|Ариянет Мурич
|40
|зщ
|Аксель Туанзебе
|26
|зщ
|Дара О'Ши
|15
|зщ
|Кэмерон Бургесс
|3
|зщ
|Лейф Дэвис
|18
|зщ
|Бен Джонсон
|5
|пз
|Сэми Морси
|12
|пз
|Йенс Каюсте
|20
|нп
|Омари Хатчинсон
|23
|нп
|Сэмми Смодич
|19
|нп
|Лиам Делап
|24
|вр
|Андре Онана
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|35
|зщ
|Джонни Эванс
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|20
|зщ
|Диогу Дало
|25
|пз
|Мануэль Угарте
|18
|пз
|Каземиро
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|16
|нп
|Амад Диалло
|10
|нп
|Маркус Рашфорд
Главные тренеры
|Киран Маккенна
|Рубен Аморим
История личных встреч
|23.09.2015
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|3 : 0
|10.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 3
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|4 : 1
|10.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 0
|03.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|5 : 2
|27.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура АПЛ: «Ипсвич Таун» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|11
|28
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|12
|23
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|12
|22
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|12
|22
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|12
|22
|6
|Тоттенхэм Хотспур
|12
|19
|7
|Ноттингем Форест
|12
|19
|8
|Астон Вилла
|12
|19
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|18
|10
|Фулхэм
|12
|18
|11
|Брентфорд
|12
|17
|12
|Манчестер Юнайтед
|11
|15
|13
|Борнмут
|12
|15
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|12
|15
|Эвертон
|12
|11
|16
|Лестер Сити
|12
|10
|17
|Вулверхэмптон
|12
|9
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|12
|8
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|11
|8
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|11
|4