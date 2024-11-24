Осер - Анже 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
24 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Анже, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осер
Осер
Анже
Анже
|16
|вр
|Донован Леон
|3
|зщ
|Гэбриел Ошо
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|23
|зщ
|Ки-Яна Хувер
|14
|зщ
|Гидеон Менса
|97
|пз
|Райан Равелсон
|42
|пз
|Элиша Овусу
|27
|пз
|Кевин Дануа
|10
|пз
|Гаэтан Перрен
|17
|пз
|Лассин Синайоко
|25
|нп
|Хамед Жуниор Траоре
|30
|вр
|Яхья Фофана
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|24
|пз
|Эмманюэль Бьюмла
|26
|пз
|Флоран Анен
|6
|пз
|Жан-Эде Аолу
|93
|пз
|Харис Белькебла
|10
|пз
|Химад Абделли
|28
|пз
|Фарид Эль-Мелали
|18
|нп
|Джим Аллевина
|7
|нп
|Ибраима Ньяне
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
|Александр Дюжо
История личных встреч
|10.02.2024
|Франция - Лига 2
|24-й тур
|1 : 0
|19.08.2023
|Франция - Лига 2
|3-й тур
|2 : 2
|12.02.2023
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 1
|14.08.2022
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 2
|08.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 3
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|4 : 0
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 2
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|2 : 1
|05.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|3 : 1
|09.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|2 : 4
|01.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|0 : 1
|26.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|4 : 2
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|04.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|12
|32
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|12
|26
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|12
|23
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|11
|19
| 5
Лига Европы
|Лион
|11
|18
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|11
|17
|7
|Реймс
|11
|17
|8
|Ланс
|12
|17
|9
|Осер
|11
|16
|10
|Тулуза
|12
|15
|11
|Страсбург
|11
|13
|12
|Брест
|12
|13
|13
|Сент-Этьен
|12
|13
|14
|Ренн
|11
|11
|15
|Нант
|11
|10
| 16
Стыковая зона
|Анже
|11
|10
| 17
Зона вылета
|Гавр
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|12
|7