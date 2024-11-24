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Осер - Анже 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
24 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Осер
Анже

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Анже, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осер
Осер
Анже
Анже
16ГвианаврДонован Леон
3АнглиязщГэбриел Ошо
92Кот-д'ИвуарзщКлеман Акпа
23НидерландызщКи-Яна Хувер
14ГаназщГидеон Менса
97МадагаскарпзРайан Равелсон
42ГанапзЭлиша Овусу
27ФранцияпзКевин Дануа
10ФранцияпзГаэтан Перрен
17МалипзЛассин Синайоко
25Кот-д'ИвуарнпХамед Жуниор Траоре
30Кот-д'ИвуарврЯхья Фофана
2ГаитизщКарлан Аркюс
21ФранциязщЖордан Лефор
24ФранцияпзЭмманюэль Бьюмла
26ФранцияпзФлоран Анен
6Кот-д'ИвуарпзЖан-Эде Аолу
93АлжирпзХарис Белькебла
10АлжирпзХимад Абделли
28АлжирпзФарид Эль-Мелали
18ГабоннпДжим Аллевина
7СенегалнпИбраима Ньяне
Главные тренеры
ФранцияКристоф Пеллиссье
ФранцияАлександр Дюжо
История личных встреч
10.02.2024Франция - Лига 224-й турОсер1 : 0Анже
19.08.2023Франция - Лига 23-й турАнже2 : 2Осер
12.02.2023Франция - Лига 123-й турАнже1 : 1Осер
14.08.2022Франция - Лига 12-й турОсер2 : 2Анже
08.11.2024Франция — Лига 111-й тур1 : 3Осер
03.11.2024Франция — Лига 110-й турОсер4 : 0
27.10.2024Франция — Лига 19-й тур2 : 2Осер
20.10.2024Франция — Лига 18-й турОсер2 : 1
05.10.2024Франция — Лига 17-й тур3 : 1Осер
09.11.2024Франция — Лига 111-й турАнже2 : 4
01.11.2024Франция — Лига 110-й тур0 : 1Анже
26.10.2024Франция — Лига 19-й турАнже4 : 2
20.10.2024Франция — Лига 18-й тур1 : 1Анже
04.10.2024Франция — Лига 17-й тур1 : 1Анже
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1232
2
Лига чемпионов
Монако1226
3
Лига чемпионов
Марсель1223
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1119
5
Лига Европы
Лион1118
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца1117
7 Реймс1117
8 Ланс1217
9 Осер1116
10 Тулуза1215
11 Страсбург1113
12 Брест1213
13 Сент-Этьен1213
14 Ренн1111
15 Нант1110
16
Стыковая зона
Анже1110
17
Зона вылета
Гавр119
18
Зона вылета
Монпелье127

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