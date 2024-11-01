02:30 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 24 ноября
Свернуть список

Боруссия М - Санкт-Паули 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
24 Ноября 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Робин Браун (Германия);
Боруссия М
Санкт-Паули

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Санкт-Паули, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Санкт-Паули
Гамбург
33 Германия вр Мориц Николас
29 США зщ Джозеф Скалли
5 Германия зщ Марвин Фридрих
3 Япония зщ Коу Итакура
26 Германия зщ Лукас Ульрих
27 Германия пз Рокко Райц
8 Германия пз Юлиан Вайгль
9 Франция пз Франк Онора
14 Франция пз Алассан Плеа
25 Германия нп Робин Хак
11 Германия нп Тим Кляйндинст
22 Босния и Герцеговина вр Никола Василь
5 Германия зщ Хауке Валь
8 Швеция зщ Эрик Смит
3 Эстония зщ Карол Метс
2 Греция зщ Манолис Салиакас
7 Австралия пз Джексон Ирвайн
16 Германия пз Карло Бухальфа
23 Германия пз Филипп Трой
29 Гвинея нп Морган Гилавоги
17 Англия нп Оладапо Афолаян
11 Германия нп Йоханнес Эггештайн
Главные тренеры
Швейцария Херардо Сеоане
Германия Александер Блессин
История личных встреч
10.08.2015 Кубок Германии 1-й раунд Санкт-Паули1 : 4Боруссия М
12.02.2011 Германия - Бундеслига 22-й тур Санкт-Паули3 : 1Боруссия М
22.09.2010 Германия - Бундеслига 5-й тур Боруссия М1 : 2Санкт-Паули
09.11.2024 Германия — Бундеслига 10-й тур 0 : 0Боруссия М
03.11.2024 Германия — Бундеслига 9-й тур Боруссия М4 : 1
30.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала 2 : 1Боруссия М
25.10.2024 Германия — Бундеслига 8-й тур 1 : 1Боруссия М
19.10.2024 Германия — Бундеслига 7-й тур Боруссия М3 : 2
09.11.2024 Германия — Бундеслига 10-й тур Санкт-Паули0 : 1
02.11.2024 Германия — Бундеслига 9-й тур 0 : 2Санкт-Паули
29.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала 4 : 2Санкт-Паули
26.10.2024 Германия — Бундеслига 8-й тур Санкт-Паули0 : 0
18.10.2024 Германия — Бундеслига 7-й тур 2 : 1Санкт-Паули
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1129
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1123
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1121
4
Лига чемпионов
Байер1120
5
Лига Европы
Боруссия Д1119
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург1117
7 Штутгарт1116
8 Унион1116
9 Вольфсбург1115
10 Вердер1115
11 Боруссия М1014
12 Майнц1013
13 Хоффенхайм1112
14 Аугсбург1112
15 Хайденхайм1110
16
Стыковая зона
Санкт-Паули108
17
Зона вылета
Хольштайн105
18
Зона вылета
Бохум112

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close