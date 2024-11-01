Боруссия М - Санкт-Паули 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
24 Ноября 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Робин Браун (Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Санкт-Паули, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Санкт-Паули
Гамбург
|33
|вр
|Мориц Николас
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|5
|зщ
|Марвин Фридрих
|3
|зщ
|Коу Итакура
|26
|зщ
|Лукас Ульрих
|27
|пз
|Рокко Райц
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|9
|пз
|Франк Онора
|14
|пз
|Алассан Плеа
|25
|нп
|Робин Хак
|11
|нп
|Тим Кляйндинст
|22
|вр
|Никола Василь
|5
|зщ
|Хауке Валь
|8
|зщ
|Эрик Смит
|3
|зщ
|Карол Метс
|2
|зщ
|Манолис Салиакас
|7
|пз
|Джексон Ирвайн
|16
|пз
|Карло Бухальфа
|23
|пз
|Филипп Трой
|29
|нп
|Морган Гилавоги
|17
|нп
|Оладапо Афолаян
|11
|нп
|Йоханнес Эггештайн
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Александер Блессин
История личных встреч
|10.08.2015
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 4
|12.02.2011
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|3 : 1
|22.09.2010
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 2
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 0
|03.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|4 : 1
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
|25.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 2
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 1
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 2
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|4 : 2
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 0
|18.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|11
|29
| 2
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|11
|23
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|11
|21
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|11
|20
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|11
|19
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|11
|17
|7
|Штутгарт
|11
|16
|8
|Унион
|11
|16
|9
|Вольфсбург
|11
|15
|10
|Вердер
|11
|15
|11
|Боруссия М
|10
|14
|12
|Майнц
|10
|13
|13
|Хоффенхайм
|11
|12
|14
|Аугсбург
|11
|12
|15
|Хайденхайм
|11
|10
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|10
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|11
|2