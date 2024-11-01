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Виллем II - НАК Бреда 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды), вместимость: 14700
24 Ноября 2024 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Виллем II
НАК Бреда

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виллем II - НАК Бреда, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виллем II
Тилбург
НАК Бреда
Бреда
История личных встреч
20.01.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 18-й турВиллем II2 : 0НАК Бреда
21.10.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 9-й турНАК Бреда2 : 2Виллем II
15.04.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й турНАК Бреда1 : 2Виллем II
08.12.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 15-й турВиллем II1 : 1НАК Бреда
22.05.2016Нидерланды - Переходной турнир3-й раунд. 2-й матчВиллем II3 : 1НАК Бреда
19.05.2016Нидерланды - Переходной турнир3-й раунд. 1-й матчНАК Бреда2 : 1Виллем II
25.01.2015Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 19-й турНАК Бреда0 : 0Виллем II
19.09.2014Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 6-й турВиллем II2 : 1НАК Бреда
17.03.2013Нидерланды - Эредивизия27-й турНАК Бреда4 : 0Виллем II
10.08.2012Нидерланды - Эредивизия1-й турВиллем II1 : 1НАК Бреда
10.11.2024Нидерланды — Эредивизия12-й тур1 : 2Виллем II
02.11.2024Нидерланды — Эредивизия11-й турВиллем II0 : 1
30.10.2024Кубок Нидерландов1-й раунд2 : 3 ДВВиллем II
27.10.2024Нидерланды — Эредивизия10-й тур1 : 0Виллем II
20.10.2024Нидерланды — Эредивизия9-й турВиллем II0 : 0
09.11.2024Нидерланды — Эредивизия12-й турНАК Бреда0 : 3
02.11.2024Нидерланды — Эредивизия11-й тур2 : 0НАК Бреда
30.10.2024Кубок Нидерландов1-й раунд2 : 1НАК Бреда
26.10.2024Нидерланды — Эредивизия10-й турНАК Бреда4 : 1
20.10.2024Нидерланды — Эредивизия9-й тур1 : 2НАК Бреда
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1233
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1328
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт1128
4
Квалификация Лиги Европы
Аякс1126
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1222
6
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1318
7
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1217
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1217
9 НЕК Неймеген1216
10 Виллем II1215
11 НАК Бреда1215
12 Херенвен1314
13 Хераклес1313
14 Гронинген1212
15 ПЕК Зволле1212
16
Стыковая зона
Спарта1211
17
Зона вылета
Алмере Сити136
18
Зона вылета
Валвейк135

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