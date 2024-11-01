Виллем II - НАК Бреда 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды), вместимость: 14700
24 Ноября 2024 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виллем II - НАК Бреда, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виллем II
Тилбург
НАК Бреда
Бреда
История личных встреч
|20.01.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|2 : 0
|21.10.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|2 : 2
|15.04.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 2
|08.12.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 1
|22.05.2016
|Нидерланды - Переходной турнир
|3-й раунд. 2-й матч
|3 : 1
|19.05.2016
|Нидерланды - Переходной турнир
|3-й раунд. 1-й матч
|2 : 1
|25.01.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|0 : 0
|19.09.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|2 : 1
|17.03.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|27-й тур
|4 : 0
|10.08.2012
|Нидерланды - Эредивизия
|1-й тур
|1 : 1
|10.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 2
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|0 : 1
|30.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|2 : 3 ДВ
|27.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|0 : 0
|09.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|0 : 3
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|2 : 0
|30.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|2 : 1
|26.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|4 : 1
|20.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|12
|33
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|13
|28
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|11
|28
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Аякс
|11
|26
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|12
|22
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|13
|18
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|12
|17
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|12
|17
|9
|НЕК Неймеген
|12
|16
|10
|Виллем II
|12
|15
|11
|НАК Бреда
|12
|15
|12
|Херенвен
|13
|14
|13
|Хераклес
|13
|13
|14
|Гронинген
|12
|12
|15
|ПЕК Зволле
|12
|12
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|12
|11
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|13
|6
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|13
|5