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Спарта - АЗ Алкмар 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
24 Ноября 2024 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Нидерланды);
Спарта
АЗ Алкмар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - АЗ Алкмар, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спарта
Роттердам
АЗ Алкмар
Алкмар
1НидерландыврНик Олай
2НидерландызщБойд Рейт
3НидерландызщMarvin Young
4НидерландызщМайк Эрдхёйзен
5Коморские островазщСаид Бакари
8НорвегияпзДжошуа Китолано
6НидерландыпзПелле Клемент
7Бразилияпз Каики
10БельгияпзАрно Версейрен
11НидерландыпзКамиель Негли
9НорвегиянпТобиас Лауритсен
41НидерландыврЙерун Зут
5ПортугалиязщАлешандре Пенетра
34НидерландызщМес де Вит
6НидерландызщПер Копмейнерс
16ЯпонияпзСеия Маикума
33НидерландыпзДэйв Квакман
23ШвецияпзМайкель Лахдо
10НидерландыпзСвен Мейнанс
17НидерландыпзДжейден Аддай
22НидерландынпМаксим Деккер
9ИрландиянпТрой Пэрротт
Главные тренеры
НидерландыМорис Стейн
История личных встреч
02.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й турСпарта1 : 1АЗ Алкмар
17.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й турАЗ Алкмар2 : 0Спарта
08.04.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й турАЗ Алкмар0 : 1Спарта
14.08.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й турСпарта2 : 3АЗ Алкмар
30.04.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й турСпарта1 : 1АЗ Алкмар
05.12.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 15-й турАЗ Алкмар3 : 1Спарта
10.04.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й турАЗ Алкмар2 : 0Спарта
04.10.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й турСпарта4 : 4АЗ Алкмар
21.12.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 18-й турСпарта3 : 0АЗ Алкмар
14.09.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 6-й турАЗ Алкмар5 : 1Спарта
09.11.2024Нидерланды — Эредивизия12-й тур1 : 0Спарта
03.11.2024Нидерланды — Эредивизия11-й турСпарта1 : 4
31.10.2024Кубок Нидерландов1-й раунд1 : 6 ДВСпарта
26.10.2024Нидерланды — Эредивизия10-й тур2 : 0Спарта
19.10.2024Нидерланды — Эредивизия9-й турСпарта2 : 2
10.11.2024Нидерланды — Эредивизия12-й турАЗ Алкмар1 : 2
07.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й турАЗ Алкмар3 : 1
02.11.2024Нидерланды — Эредивизия11-й тур3 : 2АЗ Алкмар
27.10.2024Нидерланды — Эредивизия10-й турАЗ Алкмар2 : 2
24.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й тур1 : 0АЗ Алкмар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1233
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1328
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт1128
4
Квалификация Лиги Европы
Аякс1126
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1222
6
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1318
7
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1217
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1217
9 НЕК Неймеген1216
10 Виллем II1215
11 НАК Бреда1215
12 Херенвен1314
13 Хераклес1313
14 Гронинген1212
15 ПЕК Зволле1212
16
Стыковая зона
Спарта1211
17
Зона вылета
Алмере Сити136
18
Зона вылета
Валвейк135

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