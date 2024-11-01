Спарта - АЗ Алкмар 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
24 Ноября 2024 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - АЗ Алкмар, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спарта
Роттердам
АЗ Алкмар
Алкмар
|1
|вр
|Ник Олай
|2
|зщ
|Бойд Рейт
|3
|зщ
|Marvin Young
|4
|зщ
|Майк Эрдхёйзен
|5
|зщ
|Саид Бакари
|8
|пз
|Джошуа Китолано
|6
|пз
|Пелле Клемент
|7
|пз
|Каики
|10
|пз
|Арно Версейрен
|11
|пз
|Камиель Негли
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
|41
|вр
|Йерун Зут
|5
|зщ
|Алешандре Пенетра
|34
|зщ
|Мес де Вит
|6
|зщ
|Пер Копмейнерс
|16
|пз
|Сеия Маикума
|33
|пз
|Дэйв Квакман
|23
|пз
|Майкель Лахдо
|10
|пз
|Свен Мейнанс
|17
|пз
|Джейден Аддай
|22
|нп
|Максим Деккер
|9
|нп
|Трой Пэрротт
Главные тренеры
|Морис Стейн
История личных встреч
|02.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|2 : 0
|08.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|0 : 1
|14.08.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 3
|30.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 1
|05.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|3 : 1
|10.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 0
|04.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|4 : 4
|21.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|3 : 0
|14.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|5 : 1
|09.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 0
|03.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 4
|31.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 6 ДВ
|26.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 0
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|2 : 2
|10.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 2
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|3 : 1
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|3 : 2
|27.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 2
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|12
|33
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|13
|28
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|11
|28
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Аякс
|11
|26
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|12
|22
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|13
|18
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|12
|17
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|12
|17
|9
|НЕК Неймеген
|12
|16
|10
|Виллем II
|12
|15
|11
|НАК Бреда
|12
|15
|12
|Херенвен
|13
|14
|13
|Хераклес
|13
|13
|14
|Гронинген
|12
|12
|15
|ПЕК Зволле
|12
|12
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|12
|11
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|13
|6
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|13
|5